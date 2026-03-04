Estos son los mejores maquillajes naturales para ir al desierto

Anteriormente, se detallaron cuáles son los mejores maquillajes naturales para poder llevar a la playa, siendo grandes alternativas para poder disfrutar del paisaje tropical y al mismo tiempo poder lucir fabulosos a cualquier lugar al que vayamos.

Para continuar con la dinámica, pero ahora hablamos de los estilos que debes usar para ir al desierto, un paisaje árido de intensas temperaturas y sol a su máximo esplendor, para siempre lucir perfecta y bella.

¿Cómo maquillarse para ir al desierto?

En la actualidad ya hay una amplia variedad de estilos que podemos usar, pero hay que considerar que al visitar el desierto, podríamos sudar mucho, por lo que es importante considerar los mejores maquillajes naturales, con los que vamos a poder lucir increíbles. Si tienes contemplado ir al destino desértico, te recomendamos las siguientes opciones:

Efecto glow : Debido al calor, el llevar un maquillaje mate puede resultar incómodo; además de destacarse por ser ligero, evita que el exceso de producto se sienta incómodo al usarlo.

: Debido al calor, el llevar un maquillaje mate puede resultar incómodo; además de destacarse por ser ligero, evita que el exceso de producto se sienta incómodo al usarlo. Ojos misteriosos : Dale profundidad a los ojos, incorpora el uso de sombras marrones, realiza con ellas un efecto ahumado; en cuanto a la base, usa una pequeña cantidad de corrector para ocultar las imperfecciones.

: Dale profundidad a los ojos, incorpora el uso de sombras marrones, realiza con ellas un efecto ahumado; en cuanto a la base, usa una pequeña cantidad de corrector para ocultar las imperfecciones. Labios en tonos marrones: Considerando el intenso calor, puedes optar por el uso de tonos marrones y añade un gloss para darle impacto a esa zona de tu rostro.

¿Cómo cuidar la piel en el desierto?

Aunque los mejores maquillajes naturales que te explicamos te van a ayudar notablemente a lucir hermosa al visitar el desierto, es importante que consideres algunos aspectos para cuidar de tu piel, ya que te enfrentas a un sol intenso y arena por todos lados.

Por un lado, no olvides colocar bloqueador antes del maquillaje para evitar manchas causadas por el sol; de ser posible, agrega un sombrero o gorra para disminuir su impacto. Además, al regresar a casa, es muy probable que sientas tu rostro muy terroso después de ir al paisaje desértico; por eso, con ayuda de agua, retira todas las partículas que se adhirieron a tu piel, para después usar tu agua micelar o desmaquillante con suavidad.