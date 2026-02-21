Estos son los maquillajes naturales que se imponen como tendencia

El maquillaje es una de las prácticas más beneficiosas a la hora de lucir de la mejor manera. En este 2026 los maquillajes naturales son los que se imponen como tendencia ya que ayudan a que la piel se vea más saludable y sin parecer sobrecargado.

¿Será válido? Cassandra se opone a que su hermano ande con una madre soltera

Otro de los motivos por el cual se elige lo natural es porque la sensación de naturalidad se asocia con la ligereza y frescura, lo que nos lleva asimismo a escoger productos de maquillaje que cumplan con estos criterios.

Cuando vayas a comprar maquillajes ten en cuenta que debes elegir bases ligeras y luminosas que corrigen imperfecciones sin saturar la piel. En cuanto a los labios se usan los aceites labiales que nutren, hidratan y proporcionan un brillo sutil.

¿Cuáles son los maquillajes naturales que se recomiendan?

El 'contouring'

Este es ideal para cuando tienes el rostro apagado ya que ayuda a esculpir las facciones, aporta profundidad al rostro y sube ligeramente el tono. Para ello, lo óptimo es ayudarse de unos polvos bronceadores o de un stick , que proporciona un acabado preciso y duradero.

Haus Labs Power Sculpt Velvet Bronzer with Fermented Arnica

El producto ayuda a difuminar y definir el rostro con un efecto natural logrando que el maquillaje se sienta como una segunda piel. En su fórmula destaca la árnica fermentada, un ingrediente escogido por su acción de tratamiento que garantiza un color duradero pero también el correcto cuidado de la piel.

Elige correctamente tus maquillajes.

Un toque de color a los labios

Cada vez más las firmas de belleza se inclinan por las fórmulas que cuidan los labios al tiempo que le aportan color. Así es que puedes encontrarlo en formato aceite, gloss o barra, existen infinidad de opciones que se adaptan al tono natural del labio realzándolo.

Fenty Beauty Fenty Treatz

Siguiendo el camino de los labios pues puedes usar este producto que fortalece la barrera de humedad de los labios gracias a las propiedades del aceite de rosa mosqueta y del aceite de jojoba. Ten en cuenta que el aceite de cereza revive y nutre los labios, proporcionando un color sutil que aporta a los labios un aspecto natural.

