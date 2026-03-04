Los maquillajes naturales para ir a la playa

La primavera 2026 llega con nuevas tendencias de maquillajes, marcadas por looks naturales perfectos para lucir en la playa y tomar las mejores selfies.

Las recomendaciones de expertos y de makeup artist son, principalmente, emplear productos a prueba de agua y utilizar bases que tengan protección solar, para proteger la piel del rostro.

Aquí tienes un recuento de los mejores looks para lucir estas vacaciones sin perder naturalidad y luciendo espectacular y radiante, según tu tono de piel.

Los mejores maquillajes naturales para la playa

Los maquillajes perfectos para un día de playa son aquellos que no buscan cubrir ni cambiar las facciones del rostro, más bien se enfocan en verse fresca, natural y aportar luminosidad.

Además, deben tener resistencia al agua, al sudor y a los días calurosos, sin requerir de demasiados retoques. También es una buena opción emplear fijadores e iluminadores que ayuden a lucir una mejor versión de la piel que ya tenemos.

Maquillaje natural con glow

Un look fresco para la playa se consigue con maquillajes ligeros que aporten luminosidad|Pinterest

Para hacer este look primero debe limpiarse bien la piel, después agregar un protector solar con un toque de base que cubra las pequeñas imperfecciones, pero que no sea pesada.

El brillo será el protagonista y es importante aplicar rubor en las mejillas, además de bronceador en la parte alta de los pómulos y algo de iluminador.

Los tonos ideales pueden cambiar según el color de piel, en morenas se recomiendan caramelos y dorados. Mientras que en pieles claras se pueden aplicar tonalidades durazno.

Maquillajes con sombras de colores

Las sombras brillantes en los ojos pueden lucir en la playa con productos a prueba de agua|Pinterest: Elina

La base se mantiene ligera, priorizando el protector solar y las bases a prueba de agua. En este look, el blush es más ligero, y se priorizan las sombras de ojos brillantes que iluminen el rostro.

Se recomiendan brillos en crema que pueden adherirse mejor a la piel y aplicar fijador para que duren mucho más. La máscara de pestañas puede ser ligera y resistente a las altas temperaturas.

Maquillajes con labios intensos

Los labios en tonos tierra o coral favorecen a las morenas y con un toque glow son perfectos para la playa|Pinterest: mona swain

Manteniendo el resto de los productos ligeros, en este look los labios toman protagonismo. En pieles claras se pueden usar bálsamos con colores rojos cereza para pieles claras, rosas eléctricos en apiñonadas y corales intensos para las más morenas.