Estos son los mejores sérums con niacinamida

La niacidamida se ha convertido en uno de los ingredientes más populares dentro del cuidado facial, y el sérum es una de las mejores formas de aprovechar sus beneficios. Este producto ayuda a controlar el exceso de grasa, disminuir la apariencia de los poros y mejorar el tono de la piel. Por ello, cada vez son más las personas que incorporan un sérum a su rutina diaria.

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Si estás pensando en probar un sérum con este activo, encontrarás opciones para distintos tipos de piel y necesidades. Algunas fórmulas destacan por su alta concentración de niacinamida, mientras que otras la combinan con ingredientes que potencian sus resultados. A continuación, te compartiremos cuáles son los mejores.

¿Cuáles son los mejores sérums con niacinamidas?

Si buscas un sérum con niacinamida para tratar manchas, controlar el exceso de grasa o fortalecer la barrera cutánea, estas son algunas de las opciones más recomendadas según el tipo de piel y sus beneficios:

Lierac Sérum Niacinamida Pura Antimanchas

Ideal para pieles manchadas, apagadas o con tono desigual. Combina niacinamida pura, vitamina C estabilizada y ácidos florales queratolíticos para corregir y prevenir manchas oscuras, además de aportar mayor luminosidad al rostro.

SVR Sebiaclear AZ Ampoule Flash

Recomendado para pieles grasas, sensibles o con tendencia al acné. Su fórmula con ácido azelaico al 15%, niacinamida, zinc y ácido salicílico ayuda a reducir imperfecciones, controlar el enrojecimiento y calmar la piel.

Endocare Age Barrier Niacinal Sérum Gel

Pensado para pieles maduras, secas o con barrera cutánea debilitarla. Contiene un 10% de niacinamida y ácido hialuróico encapsulado para ofrecer hidratación profunda, además de proteger la piel frente a los daños ambientales.

It Cosmetics Bye Bye Dark Spots Niacinamide Serum

Diseñado para disimular manchas oscuras y mejorar la luminosidad del rostro. Su fórmula con 4% de niacinamida y 1% de vitamina C es apta para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles, y ayuda a tratar manchas por la edada, melasma y otras hiperpigmentaciones.

La Roche-Posay Mela B3 Serum

Indicado para pieles con manchas persistentes y tono desigual. Su fórmula combina niacinamida con un activo que ayuda a reducir hiperpigmentación, prevenir la aparición de nuevas manchas y mejorar la luminosidad de la piel. Además es apto para pieles sensibles y puede utilizarse como parte de la rutina diaria.