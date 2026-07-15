5 Pueblos Mágicos en Puebla y Morelos para llevar a los niños en vacaciones: hay tirolesas, picnic y mucha naturaleza
Esta actividad puede convertirse en una experiencia inolvidable para grandes y pequeños.
Las vacaciones son el momento perfecto para que los niños disfruten de actividades al aire libre, exploren nuevos lugares y vivan experiencias inolvidables en familia. En Puebla y Morelos existen varios Pueblos Mágicos que combinan naturaleza, aventura y espacios recreativos ideales para una escapada de fin de semana.
Cuáles son los mejores Pueblos Mágicos para ir de vacaciones con niños
Desde tirolesas y senderos entre bosques hasta áreas para hacer picnic y admirar paisajes espectaculares, estos destinos ofrecen opciones para todas las edades. Además de divertirse, los pequeños podrán convivir con la naturaleza y alejarse por unos días de las pantallas y la rutina diaria. Los más destacados son:
- 1. Tlatlauquitepec, Puebla: Tlatlauquitepec es uno de los Pueblos Mágicos más atractivos para las familias que buscan aventura y contacto con la naturaleza. Ubicado en la Sierra Norte de Puebla, destaca por sus impresionantes paisajes montañosos, senderos naturales y actividades al aire libre. Las tirolesas, los paseos en lancha y las zonas para picnic convierten a este destino en una excelente opción para viajar con niños. Además, según México Desconocido, sus miradores ofrecen vistas panorámicas que hacen de cada visita una experiencia especial.
- 2. Chignahuapan, Puebla: Chignahuapan no solo es famoso por sus esferas navideñas, también cuenta con atractivos naturales ideales para unas vacaciones familiares. Sus lagunas, cascadas y áreas recreativas permiten que los niños exploren el entorno mientras disfrutan de actividades al aire libre. Los amplios espacios verdes son perfectos para organizar un picnic y pasar una tarde rodeados de naturaleza. Es un destino tranquilo que combina diversión, aprendizaje y descanso.
- 3. Atlixco, Puebla: Atlixco es uno de los destinos favoritos para visitar con niños gracias a su clima agradable y sus coloridos jardines. Este Pueblo Mágico ofrece parques, espacios recreativos y áreas donde las familias pueden realizar caminatas y actividades al aire libre. Sus jardines y zonas verdes son ideales para disfrutar de un picnic mientras los niños juegan y exploran el entorno. Además, sus hermosos paisajes convierten cualquier paseo en una experiencia memorable.
- 4. Tepoztlán, Morelos: Tepoztlán destaca por sus impresionantes montañas, senderos naturales y espacios abiertos para disfrutar en familia. Este Pueblo Mágico ofrece una combinación perfecta de aventura, relajación y contacto con la naturaleza. Los miradores y caminos rodeados de vegetación permiten que los niños se mantengan activos mientras descubren nuevos paisajes. Su ambiente tranquilo y su riqueza natural lo convierten en uno de los destinos más populares de Morelos, indica el Gobierno del Estado.
- 5. Tlaltizapán, Morelos: Tlaltizapán es una opción menos conocida, pero ideal para quienes buscan espacios tranquilos y actividades al aire libre. Sus áreas naturales permiten realizar caminatas, convivencias familiares y días de campo lejos del bullicio de las grandes ciudades. La tranquilidad y el contacto con la naturaleza hacen de este destino una excelente alternativa para unas vacaciones diferentes con niños. Además, es perfecto para disfrutar de momentos de descanso en familia.