5 Pueblos Mágicos en Puebla y Morelos para llevar a los niños en vacaciones: hay tirolesas, picnic y mucha naturaleza

Las vacaciones son el momento perfecto para que los niños disfruten de actividades al aire libre, exploren nuevos lugares y vivan experiencias inolvidables en familia. En Puebla y Morelos existen varios Pueblos Mágicos que combinan naturaleza, aventura y espacios recreativos ideales para una escapada de fin de semana.

Cuáles son los mejores Pueblos Mágicos para ir de vacaciones con niños

Desde tirolesas y senderos entre bosques hasta áreas para hacer picnic y admirar paisajes espectaculares, estos destinos ofrecen opciones para todas las edades. Además de divertirse, los pequeños podrán convivir con la naturaleza y alejarse por unos días de las pantallas y la rutina diaria. Los más destacados son:

1. Tlatlauquitepec, Puebla: Tlatlauquitepec es uno de los Pueblos Mágicos más atractivos para las familias que buscan aventura y contacto con la naturaleza. Ubicado en la Sierra Norte de Puebla, destaca por sus impresionantes paisajes montañosos, senderos naturales y actividades al aire libre. Las tirolesas, los paseos en lancha y las zonas para picnic convierten a este destino en una excelente opción para viajar con niños. Además, según México Desconocido, sus miradores ofrecen vistas panorámicas que hacen de cada visita una experiencia especial.

El Cerro Cabezón tiene uno de los paisajes más impresionantes de Puebla|Secretaría de Turismo

2. Chignahuapan, Puebla: Chignahuapan no solo es famoso por sus esferas navideñas, también cuenta con atractivos naturales ideales para unas vacaciones familiares. Sus lagunas, cascadas y áreas recreativas permiten que los niños exploren el entorno mientras disfrutan de actividades al aire libre. Los amplios espacios verdes son perfectos para organizar un picnic y pasar una tarde rodeados de naturaleza. Es un destino tranquilo que combina diversión, aprendizaje y descanso.

Chignahuapan es el Pueblo Mágico que tiene las piscinas más impresionantes, al estar rodeadas de naturaleza|Albercas de Chignahuapan

3. Atlixco, Puebla: Atlixco es uno de los destinos favoritos para visitar con niños gracias a su clima agradable y sus coloridos jardines. Este Pueblo Mágico ofrece parques, espacios recreativos y áreas donde las familias pueden realizar caminatas y actividades al aire libre. Sus jardines y zonas verdes son ideales para disfrutar de un picnic mientras los niños juegan y exploran el entorno. Además, sus hermosos paisajes convierten cualquier paseo en una experiencia memorable.

Así luce la plaza principal de Atlixco.|(ESPECIAL/ Gobierno de México)

4. Tepoztlán, Morelos: Tepoztlán destaca por sus impresionantes montañas, senderos naturales y espacios abiertos para disfrutar en familia. Este Pueblo Mágico ofrece una combinación perfecta de aventura, relajación y contacto con la naturaleza. Los miradores y caminos rodeados de vegetación permiten que los niños se mantengan activos mientras descubren nuevos paisajes. Su ambiente tranquilo y su riqueza natural lo convierten en uno de los destinos más populares de Morelos, indica el Gobierno del Estado.

Tepoztlán Morelos Pueblo Mágico|Gobierno de México