Mezclar vinagre blanco y agua oxigenada: ¿para qué sirve y por qué lo recomiendan?

Existen diversos remedios caseros que están 100% comprobado que funcionan y uno de ellos es mezclar vinagre blanco con agua oxigenada, esta combinación puede ayudarte a quitar las manchas de tu ropa, en especial aquellas prendas blancas que están percudidas, les cayó un poco de algún alimento y hasta para quitar por completo las manchas de vino. A continuación te decimos cómo debes usar esta mezcla correctamente.

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¿Cómo utilizar la mezcla de vinagre blanco con agua oxigenada?

Antes que nada debes de tomar en cuenta que el vinagre y el agua oxigenada nunca deben mezclarse en el mismo recipiente, ya que se crea un ácido corrosivo y tóxico para la salud, así que aplícalos de manera separada, es decir (uno tras otro sobre la prenda de vestir).

Para quitar manchas de vino: Si quieres que tu prenda de vestir luzca como nueva, sin evidencia de manchas de vino, lo primero que debes hacer es remojar dicha prenda en agua tibia. Después, sácala del agua y ponle un poco de la mezcla (vinagre con bicarbonato), déjala así por al menos dos hora y después lávala como siempre. Verás que no habrá rastros de ninguna mancha.

Quitar manchas de salsa: Debes de remojar un poco la prenda de vestir que tiene salsa y posteriormente, poner la mezcla de bicarbonato con sodio un par de minutos (30 máximo), después enjuaga y lava como siempre.

Para prendas percudidas: Si tienes prendas blancas con manchas amarillas en la parte de las axilas, la puedes dejar remojando en una cubeta de agua con un vaso de la mezcla, al día siguiente enjuaga y lava como lo haces habitualmente.

¿Por qué se recomienda este remedio casero?

Las amas de casa y expertos en limpieza, recomiendan este tipo de remedios por lo siguiente: