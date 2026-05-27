Mezclar sal y detergente: ¿Para qué sirve y por qué se recomienda?

¿Mezclar sal y detergente? A simple vista podría parecer que se trata de una preparación inusual y sin ningún tipo de efecto, sin embargo, es un remedio casero ampliamente utilizado en la limpieza, pero poco realmente conocen por qué se recomienda y cuál es su aplicación.

Para que lo incorpores a tu lista de trucos caseros, te detallaremos para qué sirve y cómo usarlo correctamente, técnicas que serán de gran utilidad para tu hogar.

¿Por qué se recomienda usar sal y detergente?

Mezclar sal y detergente tiene grandes beneficios que pocos conocen, su uso se destaca por ayudar a potenciar la limpieza en especial al momento de lavar la ropa. Dentro de sus ventajas por las que se recomienda, se destacan las siguientes opciones:

Protege los colores al ayudar a fijar los pigmentos en la tela.

Ayuda a eliminar las manchas difíciles sin lastimar los tejidos.

Favorece al momento de mantener las prendas suaves.

Neutraliza los malos aromas

No obstante, no es la única opción que tiene, ya que podemos usar la mezcla para eliminar las manchas de grasa; en especial sirve en los sartenes, estufas o superficies de metal, siendo una gran mezcla para usar en la limpieza del hogar.

¿Cómo usarlo correctamente?

Hay que tener cuidado; mezclar sal y detergente en exceso puede ser dañino, en especial para tu lavadora, ya que puede perjudicar el funcionamiento del electrodoméstico. Para evitar cualquier problema en el futuro, se recomienda dejar la prenda a remojo con un puñado de sal, agua fría y un chorrito de detergente. Esperamos 30 minutos.

Pasado el tiempo, remojamos ligeramente la prenda y hacemos el lavado habitual; se recomienda no usarlo a diario, sino para casos muy específicos. Igualmente, te recomendamos que no lo uses en textiles delicados, ya que fácilmente pueden verse perjudicados en la calidad de la tela y el tiempo de vida que tienen.

Ya que conoces las múltiples opciones por las que sirve el remedio casero, no dudes en intentarlo para poder probar y observar la eficacia de la combinación.