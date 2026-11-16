A la hora de organizar un cumpleaños infantil, hay diversas cosas que no pueden faltar, como es el caso de la piñata, teniendo en cuenta que se trata del elemento decorativo por excelencia, y que tiene la particularidad de decorarse de la manera que más nos guste. Por otro lado, no es necesario ser un especialista en manualidades para lograr este adorno, y a continuación, te compartiremos el diseño de una piñata diferente, como es el caso de un arcoíris y que será muy fácil de hacer.

Tal como lo mencionábamos, en todas fiestas infantiles no puede faltar la decoración, como la colocación de las guirnaldas, del menú elegido, la mesa de dulces y por supuesto, la piñata. Y si bien hay quienes han prescindido de este elemento decorativo porque cuesta bastante dinero, hay quienes deciden hacerlo de forma manual, porque será mucho más económico y se pueden hacer de diversos materiales y formas.

Entre las ventajas que tienen las piñatas, es que no sólo se pueden usar cartones, sino de papeles de diario o de barro, y que esto hace que sea una manualidad perfecta para las fiestas infantiles. Además, se pueden personalizar con la temática que más les guste a los pequeños y en este caso, la opción será hacerla de arcoíris, y por eso, te compartiremos cómo hacer este elemento decorativo.

Materiales para la piñata de arcoíris

2 planchas de cartón grueso

Láminas de cartón de 10 cm de ancho

Plantillas

Papeles de seda de colores

Témpera blanca

Tijeras

Pegamento

Pistola de silicona

Lápiz

Lazos de colores

Cómo hacer la piñata de arcoíris