A la hora de organizar un cumpleaños infantil, hay diversas cosas que no pueden faltar, como es el caso de la piñata, teniendo en cuenta que se trata del elemento decorativo por excelencia, y que tiene la particularidad de decorarse de la manera que más nos guste. Por otro lado, no es necesario ser un especialista en manualidades para lograr este adorno, y a continuación, te compartiremos el diseño de una piñata diferente, como es el caso de un arcoíris y que será muy fácil de hacer.
Tal como lo mencionábamos, en todas fiestas infantiles no puede faltar la decoración, como la colocación de las guirnaldas, del menú elegido, la mesa de dulces y por supuesto, la piñata. Y si bien hay quienes han prescindido de este elemento decorativo porque cuesta bastante dinero, hay quienes deciden hacerlo de forma manual, porque será mucho más económico y se pueden hacer de diversos materiales y formas.
Entre las ventajas que tienen las piñatas, es que no sólo se pueden usar cartones, sino de papeles de diario o de barro, y que esto hace que sea una manualidad perfecta para las fiestas infantiles. Además, se pueden personalizar con la temática que más les guste a los pequeños y en este caso, la opción será hacerla de arcoíris, y por eso, te compartiremos cómo hacer este elemento decorativo.
Materiales para la piñata de arcoíris
- 2 planchas de cartón grueso
- Láminas de cartón de 10 cm de ancho
- Plantillas
- Papeles de seda de colores
- Témpera blanca
- Tijeras
- Pegamento
- Pistola de silicona
- Lápiz
- Lazos de colores
Cómo hacer la piñata de arcoíris
- Preparar las plantillas para la piñata infantil, y para eso, tendrás que imprimirlas, para luego recortarlas y unirlas
- Recortar la forma de la piñata para fiestas en el cartón; calcar la plantilla en el cartón con cuidado para que quede lo mejor posible y luego, tendrás que recortar
- Hacer tiras de cartón para los laterales de la piñata y con el cartón restante, tendrás que recortar unas tiras de 10 cm ancho para unir así ambas caras de la piñata casera y hacer que tenga el volumen suficiente para rellenarla
- Unir ambos laterales de la piñata con tiras de cartón utilizando la pistola de silicona
- Pintar de blanco toda la piñata
- Calcar la plantilla de la piñata para que sea más sencillo rellenar con papel de seda cada franja del arcoíris
- Darle color a la piñata con los colores que hayamos elegido y será necesario recortar tiras de 5 cm de ancho y hacer flecos
- Cubrir las nubes con papel de seda, calcarlas en goma eva, recortarlas y luego se cubren con las tiras de papel de color