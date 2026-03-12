3 muebles que optimizan el lugar de tu mesada y son tendencia

Uno de los problemas que presenta la mesada es que se suele llenar de electrodomésticos. Así es por lo que podemos encontrar cafeteras, tostadoras, pavas eléctricas, entre otros. Sin embargo, este año trae cambios consigo que nos llevan a poder priorizar el orden visual y optimizar los espacios.

¡Son enemigas! Obed ha vivido sometida por su mamá y ya no puede más

Teniendo en cuenta esto es que se han diseñado muebles que nos permiten organizar y ocultar pequeños electrodomésticos. De esta manera nos encontramos con diseños estéticos y funcionales para incorporar en tu hogar.

¿Cuáles son los muebles que optimizan tu mesada?

Mueble desayunador: practicidad y funcionalidad

Este es uno de los modelos más requeridos ya que es un mueble desayunador con puertas. Si bien parece una alacena tradicional, el interior está creado para guardar electrodomésticos que utilizas a diario.

La ventaja que te sorprenderá es que contiene enchufes internos que te permite utilizar estos elementos sin necesidad de sacarlos del mueblo. Te brinda funcionalidad, agilidad y estética.

Columna despensa: aprovecha al máximo el espacio

Otro de los muebles recomendados es la columna despensa que va del piso al techo por lo que aprovecha el máximo espacio de manera vertical. Aquí vas a encontrar estantes cerrados, cajones y compartimentos diseñados tanto para alimentos como para pequeños electrodomésticos.

Aquí vas a poder guardar microondas, licuadoras o freidoras de aire. Obtendrás un orden visual y aportarás una imagen limpia. Además, concentrar todo en un solo módulo facilita la organización y el acceso rápido a cada elemento.

Isla con guardado: funcionalidad y diseño

Por último, tenemos una opción para las cocinas grandes y que tienen espacio para una isla. La misma te servirá como superficie de trabajo o para comidas rápidas, también tiene cajones profundos y puertas que permiten ocultar utensilios y electrodomésticos.

Dentro de sus compartimientos podrás guardar ollas y sartenes e incluso elementos que no usas a diario. Tendrás orden, accesibilidad y estética.