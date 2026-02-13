7 frases de San Valentín para enviar a tu pareja o a tus mejores amigos en este 14 de febrero
¿Te quedaste sin ideas para el 14 de febrero? Aquí van 7 frases de San Valentín perfectas para dedicarle a tu pareja o a tus mejores amigos, con mensajes románticos, divertidos y sinceros que sí se sienten reales.
Si todavía no sabes qué escribirles este 14 de febrero a tus seres queridos, no te preocupes: Una buena frase puede cambiar por completo el día de alguien. Ya sea que quieras decir palabras a tu pareja o mandarle un mensaje especial a tu mejor amigo, en San Valentín lo más importante es escribir desde el sentimiento.
7 frases que puedes compartir este Día del Amor y de la Amistad
Ahora te contamos 7 frases de San Valentín ideales para enviarle ese mensaje a tu ser querido
- “Gracias por elegirme todos los días, incluso cuando no soy fácil de querer”.
- “No es necesario que sea un día especial para amarte, pero hoy, en esta fecha especial, te escribo para recordártelo”.
- Eres y siempre serás mi lugar seguro, mi risa favorita y mi mejor casualidad”
- “Siempre serás mi persona favorita para sobrevivir en la vida”
- “A pesar de que la vida se ponga difícil, sé que siempre podré contar contigo, porque en ti encuentro paz”.
Frases cortas para enviar por WhatsApp este 14 de febrero
- “Te quiero sentir cerca de mí, incluso cuando estás lejos”.
- “Hoy celebro que existas y que estés en mi vida. Feliz San Valentín”
¿Qué frase usar en San Valentín?
Toma en cuenta que, para saber qué frase es la ideal, todo dependerá de la persona y de los sentimientos que quieras expresar. Opta por tomar de estas frases el sentimiento y recuerda que, al final, lo que importa es el sentimiento que se imprima.