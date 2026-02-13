7 frases de San Valentín para enviar a tu pareja o a tus mejores amigos en este 14 de febrero

Si todavía no sabes qué escribirles este 14 de febrero a tus seres queridos, no te preocupes: Una buena frase puede cambiar por completo el día de alguien. Ya sea que quieras decir palabras a tu pareja o mandarle un mensaje especial a tu mejor amigo, en San Valentín lo más importante es escribir desde el sentimiento.

7 frases que puedes compartir este Día del Amor y de la Amistad

Ahora te contamos 7 frases de San Valentín ideales para enviarle ese mensaje a tu ser querido



“Gracias por elegirme todos los días, incluso cuando no soy fácil de querer”.

“No es necesario que sea un día especial para amarte, pero hoy, en esta fecha especial, te escribo para recordártelo”.

Eres y siempre serás mi lugar seguro, mi risa favorita y mi mejor casualidad”

“Siempre serás mi persona favorita para sobrevivir en la vida”

“A pesar de que la vida se ponga difícil, sé que siempre podré contar contigo, porque en ti encuentro paz”.

Frases cortas para enviar por WhatsApp este 14 de febrero

“Te quiero sentir cerca de mí, incluso cuando estás lejos”.

“Hoy celebro que existas y que estés en mi vida. Feliz San Valentín”

¿Qué frase usar en San Valentín?

Toma en cuenta que, para saber qué frase es la ideal, todo dependerá de la persona y de los sentimientos que quieras expresar. Opta por tomar de estas frases el sentimiento y recuerda que, al final, lo que importa es el sentimiento que se imprima.