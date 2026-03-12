Deja de gastar cientos de pesos en cremas de lujo y saca provecho de los ingredientes naturales que tienes en tu hogar. ¿Sabías que puedes rejuvenecer tu piel con simples cáscaras de huevo? ¡Así es! La membrana interna del cascarón es una fuente natural de ácido hialurónico, colágeno y elastina; ideales para reducir arrugas, hidratar la piel y mejorar la elasticidad. A continuación, te explicamos cómo extraerla para crear una crema casera que, sin duda, dejará tu piel hermosa.

No tires las cáscaras de huevo: obtén ácido hialurónico y colágeno para rejuvenecer la piel; es 100% natural, fácil y rápido

No tires las cáscaras de huevo. Una vez que termines de consumir el producto, conserva el cascarón y lávalo MUY BIEN. Posteriormente, retira la membrana - esa capa delgada transparente - de cada uno de ellos con mucho cuidado. No importa si la membrana se rompe. Consérvalas en un recipiente limpio y déjalas secar en el sol o a temperatura ambiente durante 2 o 3 días. Después de este tiempo, la membrana adquirirá una textura seca y crujiente.

El siguiente paso será triturar la membrana seca hasta que esté hecha polvo fino. Transfiere el producto a un recipiente pequeño y agrega un par de cucharadas de aceite de coco, o cualquier otro aceite de uso cosmético. Ponlo a baño maría y mezcla para que ambos ingredientes se integren a la perfección. Deja reposar hasta que el aceite se vuelva sólido de nuevo y listo. Tendrás un bálsamo con ácido hialurónico, colágeno y elastina, 100% natural fácil y rápido. A continuación, un ejemplo:

Otros beneficios de la membrana del huevo

Los beneficios de la membrana del huevo van más allá de rejuvenecer la piel, pues esta también funciona como un fuerte antiinflamatorio. La ingesta de la membrana también ayuda a aliviar el dolor y disminuir la rigidez articular en personas mayores; además de reducir la caída del cabello. Lo mejor de todo es que los beneficios no son sólo para los humanos. Su ingesta también es buena para las mascotas, pues les brinda nutrientes y minerales como el calcio.