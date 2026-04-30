3 cosas que tienes en casa y no deberías ni reciclar ni conservar

El mundo del reciclaje sigue mutando y sumando cada vez a más personas. Lo que comenzó como una iniciativa para hacerle frente a la contaminación que daña nuestro planeta, se ha enriquecido gracias a la imaginación y creatividad.

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En la actualidad se habla del upcycling o supra-reciclaje que no solo evita que ciertos objetos o materiales terminen tirados en la basura, sino que invita a poner nuestra creatividad en práctica para darles un nuevo uso.

Beneficios del upcycling

La Inteligencia Artificial (Gemini) remarca que el upcycling se destaca principalmente por su capacidad para reducir drásticamente el impacto ambiental al prolongar la vida útil de materiales que, de otro modo, terminarían en vertederos.

“A diferencia del reciclaje convencional, que a menudo degrada la calidad del material original mediante procesos industriales intensivos, esta práctica aprovecha la forma y resistencia existente del objeto para crear algo de mayor valor estético o funcional”, explica Gemini.

Cosas que no hay que reciclar

La Inteligencia Artificial pone de relieve que, en un plano más creativo y económico, el upcycling fomenta la innovación y la personalización, permitiendo que objetos producidos en masa se transformen en piezas únicas con una historia propia.

Sin embargo, Gemini advierte que a veces el deseo de ser ecológicos o el simple apego nos hacen guardar objetos que, en realidad, son focos de bacterias o riesgos químicos. Es por eso que esta tecnología pone el foco sobre tres cosas que es mejor desechar de forma segura en lugar de intentar darles una segunda vida:

Sartenes de teflón muy rayadas: Si el recubrimiento antiadherente está visiblemente dañado, levantado o rayado, no intentes "recuperarlo" ni lo uses como maceta decorativa para interiores.



El riesgo: Al calentarse, las partículas sueltas y ciertos compuestos químicos pueden pasar a los alimentos o liberar gases poco saludables.

Qué hacer: No se deben tirar al contenedor de reciclaje común de metales si el recubrimiento es tóxico. Lo ideal es llevarlas a un punto limpio o centro de gestión de residuos especiales.

Esponjas de cocina viejas: Es común pensar en lavarlas con cloro o meterlas al microondas para "esterilizarlas", pero diversos estudios indican que esto solo elimina las bacterias más débiles, dejando espacio para que las más resistentes se multipliquen.



El riesgo: Son el objeto con mayor concentración de bacterias en todo el hogar (superando incluso al inodoro). Usarlas para "manualidades" o limpieza de otras áreas solo propaga microorganismos.

Qué hacer: Cámbialas cada dos semanas y deséchalas directamente en la basura orgánica o resto. No son reciclables debido a la mezcla de polímeros sintéticos y residuos biológicos.

Envases de plástico tipo "take-out" deteriorados: Esos recipientes donde viene la comida a domicilio no están diseñados para un uso infinito. Si están opacos, agrietados o tienen manchas de grasa que no salen, han cumplido su ciclo.

