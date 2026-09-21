Cómo reemplazar el piso viejo de tu casa: 5 ideas prácticas y modernas

Si tienes pensado hacer una remodelación en tu casa, especialmente en los pisos, debes asegurarte que el material adecuado para el resto de los ambientes, según explicaron especialistas en decoración de interiores, teniendo en cuenta que hay que fijarse en los muebles, el color de las paredes, entre otras cosas. Por eso, es un buen momento para decirle adiós al clásico piso tradicional y tener en cuenta estas cinco ideas para que puedas aplicar en tu casa, ya que son prácticas y muy modernas.

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De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas en decoración de interiores, nos podemos encontrar con una amplia variedad de pisos, pero hay que saber elegir el correcto para poder lograr la mejor estética visual posible, como así también conocer el material, la textura y hasta la forma de instalarlo que influirán en la sensación que transmite una habitación. Por eso, es que cada espacio y habitación irá con un piso diferente.

Qué hay que tener en cuenta antes de cambiar el piso de casa

Si tienes en mente pensar en un cambio de piso para tu hogar, los expertos en

aseguran que hay que pensar en el uso que tendrá cada área, como así también considerar el clima, el nivel de humedad, el tránsito y el mantenimiento que necesita cada material. Nos encontramos con pisos como el porcelanato, la loseta, la piedra natural, entre otros. A continuación, te dejaremos las 5 ideas prácticas y sencillas para cambiar el aspecto de tu piso.

5 ideas para reemplazar el piso viejo de tu casa

Porcelanato y loseta cerámica: el porcelanato es la alternativa más versátil para interiores, destacándose por su resistencia, variedad de diseños, facilidad de limpieza.La loseta, ofrece diversos diseños y colores

Mármol y granito: las piedras naturales aportarán una sensación atemporal y personalidad, en donde el mármol se caracteriza por sus vetas y elegancia que puede aportar un recibidor. El granito es una alternativa por ser muy resistente. El granito, es una opción más resistente para muchas zonas de uso

Cemento pulido: es otra de las opciones si buscas cambiar el piso y es que tiene una estética más sobria e industrial e interesante para quienes prefieren opciones minimalistas

Duela de madera: es ideal para crear ambientes cálidos y acogedores, y es que la madera natural tiene una textura y una variación de color que no se pueden reproducir con facilidad y se puede emplear en salas, estudios y pasillos