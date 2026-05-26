5 opciones para reemplazar el bote de basura por soluciones más vintage

A veces son esos pequeños detalles los que cambian por completo el estilo de un espacio, y el bote de basura no tiene por qué ser la excepción. Si quieres que cada rincón de tu casa tenga personalidad, cambiar ese diseño básico por una opción con aire vintage puede hacer una gran diferencia.

Aquí encontrarás las alternativas que necesitas para darle un nuevo aire y transformar ese bote viejo en uno más especial y que haga lucir hasta el rinconcito más insignificante de tu casa

5 opciones para reemplazar el bote de basura

Bote de mármol.

El elegante diseño del bote de basura de mármol agrega un toque de personalidad y estilo. Ideal para cualquier habitación, hogar, oficinas, salas de estar, dormitorios y baños.



Bote de madera.

Tiene un interior espacioso y una estructura robusta, lo que lo convierte en una solución práctica y eficiente para la eliminación de residuos.

|Pinterest

Bote redondo con patas.

El diseño de la tapa superior puede bloquear eficazmente el olor de la basura. Presiona el botón y la tapa se despliega, por lo que es fácil de usar.



Bote con pedal.

La facilidad de limpieza y el diseño hacen que este producto no solo sea práctico, sino también una opción vintage para cualquier entorno.



Bote plegable y colgante.

Está diseñado para colgarse en las puertas de los gabinetes de cocina o baño, facilitando la eliminación de residuos mientras cocinas o limpias.

Contar con un buen bote de basura en casa puede parecer un detalle pequeño, pero hace una gran diferencia. Ayuda a mantener el orden, mejora la limpieza y hace que cada espacio se sienta mucho más práctico, cómodo y agradable todos los días.

