La habitación es uno de los lugares más importantes del hogar, por ende, debe estar lo más ordenado y limpio posible para evitar todo tipo de problemas y que pueda llegar a afectar conciliar el sueño. Por eso, es que debemos realizar una limpieza con frecuencia y evitar así la presencia de insectos o acumulación de humedad o polvo. Lo que muchos expertos en limpieza han compartido es el truco que consiste en rociar vinagre debajo de la cama y este es el verdadero motivo.

Entre las características que debemos mencionar de la habitación, es que debe ser un lugar lo más limpio posible, y es que la presencia de polvo, puede contribuir a la aparición de la humedad, de malos olores y hasta de insectos como ácaros, chinches y demás. Es acá donde la limpieza cumple un rol fundamental y debemos asegurarnos que sea lo más continua posible y evitar que se acumule la suciedad.

Uno de los lugares más difíciles de limpiar dentro de la habitación es debajo de la cama, y es que por alguna razón, se nos dificulta poder llegar con la escoba o la aspiradora, y esto hace que se convierta en un punto ciego y no podamos limpiar del todo. A su vez, es probable que se acumule polvo, pelusas y hasta algunos insectos, por lo que los expertos en limpieza han compartido un truco que tiene que ver con rociar vinagre debajo de este sector.

Por qué hay que rociar vinagre debajo de la cama

De acuerdo a lo que revelaron los especialistas en limpieza, el vinagre debajo de la cama responde a propiedades químicas concretas y es que el éxito de este ingrediente radica en que contiene ácido acético, un componente que actuará como un potente desinfectante y neutralizante natural y al rociarla por debajo de la cama, obtendremos múltiples beneficios.

Beneficios del vinagre debajo de la cama