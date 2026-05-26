En qué parte de la casa poner un espejo para atraer dinero

El espejo es un elemento muy utilizado en las casas, pero muchas personas lo ubican en lugares sin tener en cuenta que hay sitios que son propicios para atraer la abundancia.

Para atraer dinero y abundancia, el mejor lugar para colocar un espejo es el comedor, reflejando la mesa principal. En el Feng Shui, la comida en la mesa simboliza la riqueza y el sustento de la familia, por lo que reflejarla duplica simbólicamente esa fortuna.

¿Dónde se debe colocar el espejo en una casa?

Los lugares ideales para colocar el espejo en una casa son:

Comedor: Reflejando la mesa para duplicar la abundancia y los alimentos.

Vestíbulo o entrada: En una pared lateral a la puerta para activar la energía vital (Chi).

Pasillos largos: En las paredes laterales para ralentizar y distribuir el flujo del dinero.

Cerca de la caja fuerte: Si tienes un negocio en casa, colócalo reflejando el lugar donde guardas el dinero.

Lugares que debes evitar

Frente a la puerta principal: Rebota la energía del dinero y la expulsa de la casa.

Frente a la cama: Agota tu energía personal y corta la prosperidad.

Frente a zonas desordenadas: Duplica el caos, las deudas y las malas vibras.

En la cocina: El elemento fuego de la estufa destruye la energía positiva del espejo.

Consejos para activar su poder

Mantenlo limpio: Un espejo sucio o empañado estanca tus finanzas.

Evita espejos rotos: Los espejos agrietados cortan la energía y atraen carencia.

Refleja cosas hermosas: Asegúrate de que muestre plantas sanas, arte o luz natural.

El Feng Shui es una práctica milenaria que se rige por la energía del hogar, por lo que es importante que coloques el espejo de la manera correcta. El reflejo de este elemento es muy importante por lo que los consejos deben ser tomados de la manera correcta.