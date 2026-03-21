El peinado fácil que está dominando primavera 2026: paso a paso

La primavera ya está aquí y con ella también han llegado nuevas tendencias en el mundo de la belleza. Una de ellas es un peinado muy fácil que destaca del resto por hacerte lucir joven y fresca, cosas muy importantes durante esta temporada de altas temperaturas.

Todo parece indicar que durante los próximos meses lo destacado se mantendrá alejado de esos peinados demasiado pulidos y se irá más hacia las ondas naturales y con movimiento. Expertos consideran que se trata de una mezcla entre el minimalismo de clean girl look y la moda retro de los años 80.

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Este es el peinado fácil que está dominando la primavera de 2026

Se trata del peinado media coleta pulida con 90's flick, un estilo ideal para no sufrir durante el calor primaveral, ya que retira los mechones de cabello del rostro, despejando así toda la cara, aunque conservando el movimiento natural de tu pelo.

La media coleta es uno de los peinados que más se llevará durante esta temporada de primavera 2026|Pinterest

Para obtener este peinado fácil solo debes seguir estos pasos:

Preparación y brillo: empieza por aplicar productos que brinden protección y nutrientes a tu melena. El cabello sano se verá más brillante y este brillo es esencial para el look.

La media coleta es un look casual que está en tendencia en primavera|Pinterest

Marca la raya: para darle un toque un poco más moderno marcaremos la raya en lateral y no en medio y acomoda bien ambas separaciones antes de recoger el cabello.

Recogido con estrategia: coloca un poco de gel fijador para evitar el frizz y recoge el pelo de la parte superior de la cabeza para después amarrar con una liga pequeña.

El look de media coleta puede encajar en eventos formales e informales|Pinterest

Acabados finales: con una plancha o con un cepillo redondo trata de ondear las puntas de tu cabello, tanto los de la parte suelta como los de la coleta amarrada y después separa los mechones con tus dedos para un terminado más natural.

Este look puede ser perfecto para un evento semiformal, ya que puedes adornar con un listón en tono rosa pastel, o bien agregar un pequeño broche romántico para hacerlo lucir más pulido.

