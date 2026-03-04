Ideas de manicure ‘clean girl’ elevada: 5 diseños de uñas discretos pero poderosos
Las mejores ideas de manicure ‘clean girl’ para lucir discreta y elegante con los diseños minimalistas y colores que están en tendencia esta primavera
El clean girl look es una tendencia que va en crecimiento y no solo aplica en peinados y maquillaje, sino también en el manicure, ya que las uñas deben combinar con el resto del outfit y el estilo minimalista y elegante.
"Menos es más" es una de las claves de este estilo, sin embargo, no significa que todo deba ser básico y aburrido. Hoy te presentamos algunas ideas para verte discreta, pero poderosa y proyectar un look minimalista intencional y original.
Ideas de manicure clean girl elevada
- Skin Tone Glaseado
No es como el blanco perla tradicional, ya que eleva el look eligiendo un tono base que iluminará tu piel pues es un nude puro del que elegirás la tonalidad que más te convenga. El acabado es un polvo sutil que hará que tus uñas brillen con la luz.
- Micro french metálico
Como las uñas francesas, pero en versión más delgada y corta con tonos metálicos como el dorado o el plateado para dar ese toque original, atrevido y elevado, sin dejar de lado lo básico. Aportará estructura a la uña y mantendrá la armonía natural de la mano.
- Soap Nails
Para encajar con el clean look, este manicure debe aplicarse con una estructura cuadrada. La tendencia hace que las uñas parezcan recién salidas de un baño de burbujas , aunque con un toque más sofisticado por la forma recta.
- Negative Space minimalista
Puede ser un solo punto o una sola línea vertical casi emperciptible, solo para darle ese toque elegante y original. Tus uñas parecerán una galería de arte si pones un barnís transparente encima.
- Milky Ombré
Es un degradado efecto nube que va desde un rosa traslúcido hasta un blanco lechoso en las puntas. Aportará elegancia y sofisticación, sin ser tan básico como el french clásico.
Visualmente, sirve para alargar los dedos y su estilo difimunado da vibes etéreas que combinan con cualquier outfit y lucirán en diferentes situaciones.