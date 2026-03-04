Ideas de manicure ‘clean girl’ elevada: 5 diseños de uñas discretos pero poderosos

El clean girl look es una tendencia que va en crecimiento y no solo aplica en peinados y maquillaje, sino también en el manicure, ya que las uñas deben combinar con el resto del outfit y el estilo minimalista y elegante.

"Menos es más" es una de las claves de este estilo, sin embargo, no significa que todo deba ser básico y aburrido. Hoy te presentamos algunas ideas para verte discreta, pero poderosa y proyectar un look minimalista intencional y original.

Ideas de manicure clean girl elevada

Skin Tone Glaseado

No es como el blanco perla tradicional, ya que eleva el look eligiendo un tono base que iluminará tu piel pues es un nude puro del que elegirás la tonalidad que más te convenga. El acabado es un polvo sutil que hará que tus uñas brillen con la luz.

Las uñas Skin Tone glaseado usan colores nudes y un toque de brillo|Pinterest: YY NAIL

Micro french metálico

Como las uñas francesas, pero en versión más delgada y corta con tonos metálicos como el dorado o el plateado para dar ese toque original, atrevido y elevado, sin dejar de lado lo básico. Aportará estructura a la uña y mantendrá la armonía natural de la mano.

El french minimalista metálico agrefa originalidad y modernidad al manicure|Pinterest: Connie Faraldo

Soap Nails

Para encajar con el clean look, este manicure debe aplicarse con una estructura cuadrada. La tendencia hace que las uñas parezcan recién salidas de un baño de burbujas , aunque con un toque más sofisticado por la forma recta.

Tendencia de uñas soap nails moderna y clásica|Pinterest

Negative Space minimalista

Puede ser un solo punto o una sola línea vertical casi emperciptible, solo para darle ese toque elegante y original. Tus uñas parecerán una galería de arte si pones un barnís transparente encima.

Uñas Negative Space abstractas para estilo clean girl|Pinterest

Milky Ombré

Es un degradado efecto nube que va desde un rosa traslúcido hasta un blanco lechoso en las puntas. Aportará elegancia y sofisticación, sin ser tan básico como el french clásico.

Milk Ombré en uñas cortas para un manicure estilo clean girl|Pinterest

Visualmente, sirve para alargar los dedos y su estilo difimunado da vibes etéreas que combinan con cualquier outfit y lucirán en diferentes situaciones.