6 ideas de uñas para la primavera

Según los profesionales, las manicuras de esta temporada de primavera se reinterpretarán los estampados que a muchas nos encantaban de pequeñas, como la purpurina y las rayas, pero con una actualización refinada, perfecta para el contexto actual.

"El estilo general del nail art esta primavera es alegre y expresivo", afirma Sarah Chue, manicurista de Los Ángeles. Se pueden encontrar esmaltes de ojos de gato en capas que cambian con la luz, detalles de gemas y estampados animales que se ven sofisticados en lugar de llamativos. Antes de asumir que nos estamos adentrando en un maximalismo absoluto, piénsalo de nuevo. "Se trata menos de diseños recargados y más de color, ubicación y pequeños detalles", dice Elise McKenna Jacobs, manicurista neoyorquina.

VIDEO: Crean el Manicure 2.0 para pagos electrónicos

¿Cuál es la manicura en tendencia para esta primavera?

1. Gemas

Todas teníamos al menos un objeto con brillantes de colores en los 80 y 90. Las uñas con gemas le dan ese brillo al 2026. Micropiedras multicolores y puntos iridiscentes se esparcen sobre una base translúcida y neutra para un efecto festivo pero sin recargar. Bana Jarjour, manicurista de Los Ángeles, optó por este look destacando que le encantan los "momentos deslumbrantes" cuando son de diferentes colores.

2. Ojo de gato con textura

Es la tendencia más fascinante de esta primavera. Su acabado reflectante y fundido le da un efecto sedoso y fluido con un brillo casi imposible. Chue recomienda dividir mentalmente la uña en secciones y trabajar con esmaltes magnéticos (como el DND 9D Cat Eye) para lograr que los pigmentos se desplacen en múltiples direcciones.

3. Uñas de rayas gráficas

Este motivo lineal se actualiza con una ubicación inesperada y juegos de colores sutiles. Verás rayas metálicas finísimas (inspiradas en la tendencia del "código de barras" de Corea del Sur) o bandas curvas en diagonal sobre bases transparentes. Estas rayas se ven intencionadas y refinadas, alejándose del desorden visual.

¿Volverá el animal print para esta temporada?

4. Animal print

Si en 2025 dominaron las manchas de vaca audaces, para 2026 el enfoque es más suave. Las "uñas de ciervo" con pequeñas manchas leonadas y tonos bosque están invadiendo las redes sociales.

5. Texturas

La dimensión es clave esta temporada. Aplicar gel de acabado transparente para formar suaves líneas onduladas sobre la uña añade una textura sedosa que realza el movimiento de la luz sin resultar abrumador.

6. Pasteles lechosos con velo de brillo

Para quienes prefieren algo más tenue, los tonos pasteles con un acabado "milky" reciben una capa superior de micro-brillo. Es la evolución del lujo silencioso hacia un detalle mucho más alegre y primaveral.

Lee también: 5 ARTISTAS que son Therians y no lo sabías

