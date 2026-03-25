Al momento de estilizar nuestro cabello, además de buscar estar en tendencia, también es importante prestar atención al tipo de rostro que tenemos y qué nos favorece. Las caras cuadradas destacan por tener ángulos muy marcados, por lo que les irá bien todo aquello que logre suavizar sus rasgos.

Aunque no existe un solo peinado ideal para este tipo de rostro, sí hay varios consejos que compartes los expertos estilistas para quienes deseen optar por un corte o estilo que consigua proyectar una armonía visual.

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Este es el peinado perfecto para caras cuadradas

Para las caras cuadradas, el objetivo principal es suavizar los ángulos que están muy marcados en la mandíbula y en la frente. Aunque cualquier estilo que aporte textura, movimiento y verticalidad puede ser favorecedor, los más recomendados son:

Capas largas y ondas

Las capas que inician debajo de la mandíbula ayudarán a romper con la linealidad del rostro. Mientras que las ondas suaves ayudarán a añadir curvas y volumen, que contrastará con los rasgos cuadrados.

Las ondas suaves dan movimiento y rompen con la simetría de las caras cuadradas|Pinterest

Corte bob angulado

Este tipo de corte es favorecedor y perfecto para aquellas personas que prefieran llevar el pelo corto. Es ideal que termine debajo de la mandíbula, evitando los cortes que llegan a la altura de la barbilla, ya que estos ensanchan el rostro.

El corte bob es una de las mejores opciones para las personas con caras cuadradas|Pinterest

Flequillos suaves

Los mejores son aquellos tipo cortina y los desfilados que caen a los lados, ya que suavizan la frente sin acortar la cara, cosa que si podría suceder con los flequillos cuadrados y rectos, por lo que es mejor evitar estos últimos.

Los flequillos suaves ayudan a estilizar las caras cuadradas|Pinterest

Recogidos altos

Es mejor optar por moños o coletas altas, ya que estos ayudan a alargar el rostro visualmente y crean un equilibrio más armonioso en las caras cuadradas. Este mismo truco también se aplica en rostros redondos.

Estos son los peinados altos que estilizan las caras cuadradas|Pinterest

Un último tip es nunca hacer los partidos a la mitad de la frente y preferir las líneas laterales, ya que estas romperán con la simetría natural del rostro y lo estilizarán visualmente casi de forma instantánea.

