Los 5 peinados si tienes el pelo sucio

La rutina puede ser realmente abrumadora por lo que el tiempo parece escabullirse. Dado este contexto es que puede que haya ocasiones en las que un simple hábito como lavar el cabello, se deje de lado.

Para esos días en los que no tienes tiempo de lavarte el pelo, la clave es aprovechar la textura y el "agarre" extra que tiene el cabello al segundo o tercer día para crear peinados que se mantengan en su sitio.

¿Cuáles son los mejores peinados para el pelo sucio?

Peinados recogidos (Los más efectivos)

Clean Look(Moño Pulido): Este es el rey de los peinados para pelo sucio. Utiliza la propia grasa natural (o añade un poco de gel o spray) para peinar todo el cabello hacia atrás y recogerlo en un moño bajo o medio.

Coleta Alta (High Pony): Este peinado consiste en peinar una coleta muy tirante en la coronilla. Si quieres un toque extra, deja dos mechones finos sueltos al frente para enmarcar la cara.

Moño de Cabecera (Messy Bun): Aprovecha el volumen natural para un recogido desenfadado que oculte las raíces.

Trenzas y Textura

Trenzas de Boxeadora o Holandesas: Al estar pegadas al cuero cabelludo, disimulan perfectamente la raíz grasa y mantienen todo el pelo bajo control.

Trenza de Lado Deshecha: Ideal si tienes el pelo largo, ya que desvía la atención de la raíz hacia el largo del cabello.

Accesorios que salvan vidas

Otra de las opciones es utilizar accesorios para disimular. Las mejores opciones son:

Pañuelos y Bandanas: Son la forma más rápida de cubrir la parte superior de la cabeza donde se acumula más grasa.

Diademas Anchas: Ayudan a "empujar" el pelo hacia atrás y cubren la línea de crecimiento del cabello.

Trucos rápidos de emergencia

Por último, tenemos estos trucos que te sacarán del apuro:

Champú en seco o talco: Aplica un poco en las raíces, masajea y cepilla bien para absorber el exceso de brillo.

Cambia la raya de lugar: Si siempre la llevas al medio, cámbiala a un lado para ganar volumen instantáneo en una zona que no ha estado tan expuesta al contacto.

