Por qué los peines de madera son la mejor opción para cepillar el pelo

En la actualidad, podemos encontrar una amplia variedad de opciones con las que podemos cepillar el pelo, contando con diversos materiales y tipos de cerdas, simples detalles que pueden generar un efecto diferente en el aspecto de nuestra melena.

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Se ha dado a conocer que la mejor opción para la melena se trata de los peines de madera. Para que lo consideres en el cuidado de tu cabello, te vamos a explicar las razones por las que se recomienda su uso.

¿Por qué es bueno peinarse con peine de madera?

Una de las principales razones por las que se recomienda el uso de los peines de madera se debe a que es un material con el que evitarás padecer de electricidad estática, lo que provoca que varios mechones se eleven, situación muy usual que ocurre en los cepillos de plástico, así que lograrás un mejor control y un acabado uniforme.

Otra razón para cepillar el pelo con peines de ese material es que se recomienda para desenredar los mechones, ya que se genera una mejor tensión, evitando que puedas romperlo al jalarlo.

También se destaca por ser la mejor opción para distribuir los aceites naturales que desprende el cuero cabelludo, evitando que se queden en la parte superior y logrando dar un aspecto más hidratado a las puntas, las cuales con facilidad suelen tener una apariencia seca.

¿Cómo debo escoger el peine de madera?

Por todas las razones anteriores, se recomienda el uso de peines de madera para cepillar el pelo, siendo la mejor opción para mantenerlo en perfectas condiciones por más tiempo. Si estás considerando adquirir uno, es importante que escojas la alternativa que se adapte a tu tipo de melena.

Para quienes son de cabello muy rizado o grueso, se recomienda usar aquellos que tienen cerdas gruesas, mientras que para melena lacia o fina, busca los que tengan púas finas y juntas. No esperes más, aprovecha la oportunidad para mejorar el aspecto de tu pelo cambiando un solo elemento.