3 ideas para reutilizar los botes del shampoo y embellecer el hogar

Cada vez más personas apuestan por el reciclaje para reutilizar materiales cotidianos que terminan siendo desechados en la basura. En el caso de los botes del shampoo vacíos, el plástico resistente permite convertirlos en organizadores, macetas o accesorios decorativos con pocos materiales y sin necesidad de grandes conocimientos de manualidades.

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Este tipo de proyectos DIY no solo ayuda al ambiente, sino que también permite personalizar espacios del hogar de manera original y económica. Estas son ideas que puedes guardar para decorar tu casa.

¿Cómo reutilizar los botes de shampoo para decorar la casa?

Antes de comenzar cualquier manualidad, los expertos recomiendan lavar bien los envases y retirar etiquetas o restos de producto.



Macetas colgantes para plantas pequeñas: crean rincones verdes con materiales reciclados. Cortando el envase a la mitad y decorándolo con pintura o cuerda, se pueden hacer macetas ideales para suculentas, cactus o hierbas aromáticas.

crean rincones verdes con materiales reciclados. Cortando el envase a la mitad y decorándolo con pintura o cuerda, se pueden hacer macetas ideales para suculentas, cactus o hierbas aromáticas. Organizadores para baño o escritorio: mantienen el orden de forma económica. Los botes pueden utilizarse para guardar cepillos, maquillaje, lápices o utensilios pequeños.

mantienen el orden de forma económica. Los botes pueden utilizarse para guardar cepillos, maquillaje, lápices o utensilios pequeños. Porta utensilios para la cocina: suman funcionalidad y estilo. Decorados con pintura acrílica o papel adhesivo, los envases quedan perfectos para guardar cucharas de madera, espátulas o cubiertos.

Ventajas de reutilizar envases plásticos en el hogar

Reutilizar materiales cotidianos es una de las formas más simples de disminuir residuos domésticos.



Reducen el desperdicio plástico: extienden la vida útil de los objetos. Reutilizar evita desechar materiales que todavía pueden tener muchos usos.

extienden la vida útil de los objetos. Reutilizar evita desechar materiales que todavía pueden tener muchos usos. Permiten ahorrar dinero: decoran sin grandes gastos. Muchas manualidades DIY pueden hacerse con elementos reciclados que ya existen en casa.

decoran sin grandes gastos. Muchas manualidades DIY pueden hacerse con elementos reciclados que ya existen en casa. Aportan personalidad a los ambientes: crean objetos únicos y personalizados. Cada proyecto puede adaptarse a distintos estilos decorativos.

crean objetos únicos y personalizados. Cada proyecto puede adaptarse a distintos estilos decorativos. Fomentan hábitos sustentables: incorporan el reciclaje en la vida cotidiana. Pequeñas acciones domésticas ayudan a generar un menor impacto ambiental.

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Transformar envases plásticos en objetos útiles es una manera práctica de combinar decoración, organización y sustentabilidad. Además, este tipo de manualidades permite desarrollar la creatividad y renovar espacios del hogar con muy pocos recursos.