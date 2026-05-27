Cómo maquillar los ojos a partir de los 70 años

A partir de los 70 años debemos ser cuidadosas al momento de maquillar los ojos, ya que la aplicación de los cosméticos puede generarnos un aspecto cansado, haciendo que las líneas de expresión sean más notorias, por lo que es fundamental aplicar cierta técnica para lograr un efecto rejuvenecedor.

¡Conoce lo que te depara el futuro con ingeniería del destino!

Para que eso no te ocurra, te detallaremos cómo debes maquillar esa zona, usando técnicas y consejos que te ayudarán a tener un acabado más natural y lleno de luz en tu mirada.

¿Cómo maquillar los ojos en la vejez?

El Modo IA de Google, explica que al maquillar los ojos a partir de los 70 años, es importante aportar luminosidad y levantar la mirada, por lo que evitar texturas pesadas será fundamental para que las arrugas no se marquen en exceso. Para ello recomienda lo siguiente:

Prepara tu piel: Hidrata con contorno de ojos y primer, ya que lograremos unificar el color y evitar que se pueda cuartear el maquillaje. Aplicación: Coloca sombras en tono medio por arriba de la cuenca natural, difumina hacia la ceja. Opta por usar sombras neutras, evita las sombras con glitter muy grueso. Delineado: Adquiere un lápiz cremoso marrón o gris y realiza una línea fina lo más pegado a las pestañas superiores, difuminamos con una brocha pequeña hacia arriba. Pestañas: Rizamos, aplicamos máscara alargadora para dar una efecto de mayor apertura a la mirada. Cejas: Rellenamos los huevos con un lápiz fino para crear los vellos.

¿Qué tipo de base de maquillaje debería usar una mujer de 70 años?

A partir de los 70 años, la textura de la piel cambia, por lo que hay que tener cuidado al momento de maquillarla. En esos casos se recomienda usar una base líquida; esto se debe a que logras difuminar mejor, evitando un efecto seco o acartonado que enmarque tus arrugas.

Igualmente, no olvides hidratarla correctamente para no tener un mal resultado. Con todos los tips lograrás maquillar los ojos y el rostro como un experto, luciendo espectacular en cualquier evento formal, familiar o en un día normal de la jornada.