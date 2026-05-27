Tablas de multiplicar de “KPop Demon Hunters": 5 ideas para aprender con ayuda de las “Huntrix”

Aprenderse las tablas de multiplicar es un momento crucial en la educación primaria de todos los niños, pues deben entenderlas perfectamente y es un conocimiento que les va a servir no solo en el resto de sus años escolares, sino toda la vida; una manera efectiva de ayudarles, es empleando imágenes de sus personajes favoritos. A continuación te compartimos algunas plantillas de tablas de multiplicar de "KPop Demon Hunters".

Si tus hijos, primos pequeños o sobrinos están obsesionados con "Las Guerreras K-Pop", les van a fascinar estas imágenes y es posible que les resulte más atractivo su aprendizaje.

5 tablas de multiplicar de "KPop Demon Hunters"

1. Con "Rumi", "Mira" y "Zoey"

Esta primera idea, que va de la tabla del 2 al 10, se concentra únicamente en los 3 personajes principales de "KPop Demon Hunters". Desde la plataforma Pinterest puedes acceder al sitio web de la descarga. Este formato, por ejemplo, puede imprimirse en tarjetas y usarse a manera de llavero.

2. Con los "Saja Boys"

Este diseño presenta a las "Huntrix" y los "Saja Boys" en distintos estilos de animación, para darle mayor variedad a las tarjetas. Una buena alternativa es imprimir las imágenes en mayor formato y pegarlas en algún lugar donde sean bastante visibles.

3. Con colores neón

Para quienes gustan de un diseño con patrones y tonalidades uniformes, aquí tenemos unas tablas de multiplicar de "KPop Demon Hunters" con fondo en colores neón y con la misma distribución en cada tarjeta.

4. Tablas de multiplicar de "KPop Demon Hunters" en versión anime

Lo más especial de este diseño es que presenta a nuestras artistas y cazadoras de demonios en un estilo que recuerda al anime y la estética kawaii. También tiene apariciones de los "Saja Boys" y, por integrar algunas figuras por fuera de las tablas, se presta para imprimir en formato de mayor tamaño.

5. Con figuras de gran tamaño

Cerramos nuestra lista de tablas de multiplicar con un diseño que otorga mayor protagonismo a cada personaje, dándole un tamaño más considerable de manera que se vuelve más atractivo para muchos niños.