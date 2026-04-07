Los 4 perfumes que huelen a limpio y serán tendencia este verano 2026

Las fragancias que evocan frescura y limpieza vuelven a posicionarse como protagonistas de la temporada primavera-verano 2026. En un contexto donde el bienestar y la naturalidad marcan la pauta, los perfumes que huelen a limpio, es decir, los que contienen notas suaves, florales y frutales, se convierten en la elección favorita para el día a día, especialmente en climas cálidos.

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Lejos de las composiciones intensas o densas, las nuevas tendencias en perfumes apuntan a aromas que transmiten sensación de "recién salido de la ducha", con acordes que resultan versátiles y elegantes. Perfumistas y expertos coinciden en que este tipo de fragancias no solo refrescan, sino que también generan una percepción de calma y bienestar.

¿Cuáles son los perfumes que huelen a limpio y serán tendencia en primavera-verano 2026?

Algunos perfumes icónicos vuelven a destacar este año gracias a su perfil olfativo fresco y atemporal. Estas son 4 fragancias que serán tendencia:



Con notas de limón siciliano, manzana verde y jazmín, es uno de los aromas más representativos del verano. Su frescura cítrica y frutal lo convierte en un clásico que nunca pasa de moda.

Una fragancia delicada con notas de pomelo, membrillo y flores blancas. Su perfil suave y luminoso la posiciona como una opción ideal para quienes buscan un aroma limpio y femenino.

Con notas de fresa, violeta y jazmín, combina lo floral y lo frutal en una composición fresca, juvenil y muy fácil de llevar durante el día.



Este clásico unisex sigue vigente gracias a su mezcla de notas cítricas, té verde y almizcle. Es sinónimo de frescura y minimalismo, perfecto para quienes prefieren aromas ligeros.

¿Cuáles son las notas que dominan las tendencias de perfumes de verano en 2026?

Detrás del éxito de estos perfumes hay una combinación específica de notas que evocan limpieza. Según el perfumista Alberto Morillas, creador de múltiples fragancias icónicas, "los acordes cítricos, florales transparentes y almizcles suaves son clave para lograr esa sensación de frescura duradera".

Las notas de salida suelen incluir limón, bergamota, mandarina o frutas ligeras como la manzana o el durazno, que aportan un impacto inmediato refrescante. En el corazón, predominan flores como el jazmín, la rosa o la peonía, que añaden suavidad sin saturar. Finalmente, los almizcles blancos y maderas ligeras en el fondo generan esa sensación de piel limpia.

Por su parte, la experta en fragancias Azzi Glasser señala que "los perfumes que huelen a limpio no buscan imponerse, sino acompañar, creando una estela sutil que resulta agradable tanto para quien lo lleva como para quienes lo rodean".