Perfumes para ir a la oficina: 7 fragancias que huelen a limpio y duran todo el día
Las fragancias que huelen a limpio se han convertido en las favoritas para ir a trabajar a la oficina. Estos son los 7 perfumes cálcicos que duran todo el día.
Elegir perfumes para la oficina no es una tarea menor. En espacios compartidos, donde la cercanía con otras personas es constante, las fragancias deben ser sutiles, elegantes y agradables para todos. En este contexto, los aromas que evocan limpieza se han convertido en los grandes favoritos.
Estas fragancias que huelen a limpio se caracterizan por su frescura y ligereza. No solo transmiten profesionalismo, sino que también aportan una sensación de bienestar durante toda la jornada. Con notas suaves, equilibradas y de buena fijación, los perfumes "clean" se posicionan como la opción ideal para el día a día laboral.
1.- Un clásico moderno con notas cítricas, verdes y almizcladas. Fresco, ligero y perfecto para uso diario.
2.- Combina limón siciliano, manzana verde y cedro, logrando una sensación refrescante y duradera.
3.- Una fragancia energizante con notas de lima, kiwi y té verde, ideal para climas cálidos.
4.- Con notas de limón, jazmín y madera de teca, ofrece una frescura elegante y sofisticada.
5.- Inspirada en la naturaleza, mezcla menta, limón y jazmín acuático para un efecto limpio y luminoso.
6.- Evoca el olor a ropa recién lavada con notas de almizcle blanco, iris y pera.
7.- Minimalista y refinado, destaca por sus notas de iris, neroli y cedro, con un acabado empolvado y limpio.
¿Qué notas olfativas tienen los perfumes que huelen a limpio según los expertos?
El secreto de los perfumes que huelen a limpio está en su composición. Según el perfumista Alberto Morillas, creador de icónicas fragancias frescas, los acordes limpios suelen construirse a partir de notas que evocan agua, jabón y tejidos recién lavados.
Entre las más utilizadas destacan los cítricos como el limón, la bergamota y la naranja, ya que portan una salida fresca y vibrante. También son clave las flores blancas como el jazmín, el lirio o el neroli, que añaden suavidad sin resultar pesadas.
El almizcle blanco es otro componente fundamental, ya que proporciona ese efecto de "piel limpia" tan característico. A esto se suman notas verdes (como el té o las hojas frescas) y acordes acuáticos que refuerzan la sensación de pureza.
Expertos de firmas como Givaudan y Firmenich coinciden en que este tipo de fragancias funcionan especialmente bien en entornos laborales porque no invaden el espacio personal y generan una impresión de higiene y frescura. Así, elegir un perfume con estas características es una forma de comunicar estilo y cuidado personal en el día a día.