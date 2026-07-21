Por qué me salen perrillas: qué son y cómo se tratan

Las perrillas en los ojos son una molestia bastante común que puede aparecer de forma repentina y causar incomodidad en la zona de los párpados. Aunque suelen desaparecer con el paso de los días, es importante conocer qué las provoca y qué cuidados ayudan a mejorar su apariencia.

Identificar sus características y aplicar medidas adecuadas puede favorecer la recuperación y evitar que la zona se irrite más. Desde mantener una buena higiene hasta utilizar cuidado recomendados, existen formas sencillas de tratar una perrilla y proteger la salud de los ojos.

¿Qué son las perrillas o orzuelos?

Las perrillas u orzuelos son pequeñas inflamaciones que aparecen en el párpado, generalmente cerca de la base de las pestañas. Se producen cuando una glándula del párpado se obstruye y puede desarrollarse una infección, lo que provoca la aparición de un bulto acompañado de enrojecimiento, sensibilidad o molestias en la zona.

Existen orzuelos externos e internos, dependiendo de la parte del párpado donde se formen. Aunque suelen desaparecer por sí solos en algunos días, es recomendable mantener una buena higiene ocular, evitar tocar o presionar la zona y aplicar cuidados adecuados para fortalecer su recuperación y reducir la incomodidad.

¿Cómo tratar las perrillas?

Para tratar las perrillas es importante mantener una buena higiene en la zona de los ojos y evitar manipular el bulto, ya que presionarlo o intentar reventarlo puede aumentar la irritación. Uno de los cuidados más recomendados es aplicar compresas tibias sobre el párpado durante varios minutos, varias veces al día, para ayudar a aliviar las molestias y fortalecer que la inflamación disminuya.

También se aconseja evitar el uso de maquillaje o lentes de contacto mientras la zona se encuentra afectada, Ya que podrían empeorar la irritación. Lavar las manos antes de tocar el rostro y mantener limpios los productos de uso personal puede ayudar a prevenir nuevas molestias. En la mayoría de los casos, las perrillas mejoran con estos cuidado en poco tiempo. Sin embargo, si el dolor aumenta, la inflamación no desaparece o afecta la visión, es recomendable acudir a un profesional.