Dile adiós a las persianas: 5 alternativas para tu ventana

Sin dudas, en los hogares se ha utilizado durante mucho tiempo las persianas para poder cubrir las ventanas y mantener la privacidad. Sin embargo, las tendencias en decoración han ido cambiando y han surgido increíbles alternativas.

Actualmente se utilizan en las ventanas elementos más modernos, prácticos y que sean fáciles de mantener. Así es que se prioriza no solo que brinden privacidad sino también que sumen textura y calidez.

La elección que te daremos a conocer se ha basado en que ocupan menos lugar, regulan mejor la entrada de luz y también ayuda a que se aprovechen los espacios. Así es que surgen varias alternativas interesantes.

¿Cuáles son las alternativas para la ventana?

Algunas de las alternativas que puedes tener en cuenta son:

Paneles japoneses: actualmente es una de las opciones más utilizadas para reemplazar a las persianas. Se deslizan de forma lateral, ocupan poco espacio visual y aportan un estilo limpio y ordenado.

Cortinas roller: aquí nos encontramos con una de las más populares que se elige debido a su practicidad y diseño minimalista. Es un elemento que ayuda a regular la entrada de luz, son fáciles de limpiar y combinan con cualquier ambiente.

Visillos livianos: esta es una opción muy practica para mantener la privacidad sin perder la luminosidad. Constan de una tela fina que deja pasar la luz natural y genera una sensación más cálida, suave y relajada en el dormitorio.

Cortinas de lino o gasa de algodón: estas se han vuelto tendencia ya que suman textura y un aire más descontracturado. Funcionan muy bien en espacios donde se busca una estética más natural y acogedora.

Postigos o paneles de madera: por último, tenemos esta opción que es decorativa y funcional. Brinda personalidad, ayudan a oscurecer el ambiente y pueden convertirse en un detalle protagonista dentro del cuarto.

Estas alternativas han ganado popularidad ya que permiten adaptar la ventana a las necesidades del ambiente. La funcionalidad es importante ya que no todos los espacios tienen la misma privacidad y cantidad de luz.