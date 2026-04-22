3 pestañas para ojos almendrados ideales para llevar a la oficina

¿Tienes los ojos almendrados? Pues esto te interesa. Si buscas un look para la oficina y lucir unas pestañas increíbles, hay tres estilos que destacan para crear equilibrio entre elegancia y naturalidad. De tu lado está el hecho de que tu tipo de ojos es de los más versátiles, lo que te permite jugar con el volumen, longitud y dirección sin perder armonía. La clave está en elegir diseños que definan la mirada sin recargarla, especialmente en entornos laborales donde menos suele ser más.

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3 Estilos de pestañas ideales para ojos almendrados

Aquí te dejamos cuáles son las 3 pestañas que te harán lucir increíble en la oficina:

1. Pestañas efecto natural

Este estilo es ideal para tu día a día en la oficina. Se caracteriza por tener una longitud moderada, poco volumen y una distribución uniforme. Este estilo te hará lucir bella y profesional en ambientes formales donde quieras verte arreglada sin parecer sobremaquillada.

2. Pestañas efecto cat eye suave

Este estilo potencia la forma natural de tus ojos almendrados. La característica de este tipo de pestañas es que cuentan con mayor longitud en las esquinas externas. Además, te brindan un volumen ligero y una transición suave que te darán el efecto estilizado sin verse dramático.

3. Pestañas lifting o rizadas

Si eres una mujer que prefiere los detalles más discretos, te recomendamos este estilo, pues abre la mirada sin exagerar. Es práctico y puedes usar pocas pestañas o, en su caso, solo estilizar las que ya tienes.

¿Cuál es el error más común a la hora de arreglarse las pestañas?

Evitar el volumen. No le tengas miedo a dar un poco de volumen a tus pestañas; aumentar la cantidad con un poco de pestañas postizas no necesariamente es sinónimo de saturación excesiva. Hay muchas formas de mantenerte natural y presentable en la oficina sin temor a parecer excesivamente maquillada.