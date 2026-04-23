3 rituales para sentirte más tranquila en días caóticos

Los rituales pueden ser una herramienta importante para ayudarnos a encontrar calma cuando los días se vuelven caóticos, ya que nos ayudan a procesar nuestras emociones de manera diferente y nos permiten reconectar con nuestro interior.

Cuando el ruido externo se vuelve ensordecedor, por las notificaciones que siempre llegan, los pendientes acumulados y las responsabilidades, conviene establecer pequeños rituales de calma para ayudar a nuestra supervivencia emocional.

Hoy te compartimos cómo puedes encontrar un ancla que te permita reconectar con el presente y bajar las revoluciones de tu sistema nervioso. No necesitas de horas de meditación ni de un espacio especial para hacer un día caótico algo mucho más llevadero.

Los 3 rituales para sentirte tranquila en medio del caos

La regla de los cinco sentidos

Cuando sientas que la ansiedad sube, detente un momento y nombra en voz alta cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas tocar, tres cosas que puedas escuchar, dos cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear.

Este ejercicio es un ritual efectivo para disminuir el estrés durante los días caóticos porque distrae tu mente y rompe con los ciclos de los pensamientos intrusivos para volver de inmediato al presente.

Los rituales que te ayudarán a recuperar tu paz en días caóticos|Pexels: Ivan S

Ritual del té o del café consciente

Has que tu bebida favorita sea un ritual que te permita pausar de todo lo demás, busca sentir el calor de la taza en tus manos, ver el vapor y concentrarte exclusivamente en el sabor de cada sorbo por al menos cinco minutos.

Elimina distracciones, como el teléfono celular, la música o cualquier otra cosa que te impida enfocarte en ese momento especial.

Los rituales para mantenerse en el presente ayudan a reducir la ansiedad|Pexels: Irina Aksenova

Descarga mental escrita

Antes de que se termine el día, toma una hoja y escribe todo lo que te preocupa o quedó pendiente. No busques orden ni redacción perfecta, solo saca el ruido que llevas en tu cabeza para que tu cerebro entienda que no debe cargar con eso.

Este pequeño ritual puede convertirse en un hábito que te ayude a dormir mejor y te prepare para despertar relajado a la mañana siguiente.