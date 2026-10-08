Planta Teléfono en agua: la guía definitiva para tener hojas verdes y hermosas si siempre se te mueren las plantas en tierra

Si te gustan mucho las plantas y darle vida a tu hogar con ellas, pero se mueren todas, tal vez la planta conocida como Teléfono es lo que estás buscando. Si siempre se te olvida regar las plantas o las riegas de más, la también conocida como potus o pothos es una especie que puede desarrollar raíces directamente en el agua a partir de esquejes. Con la luz adecuada, un recipiente limpio y algunos cuidados básicos, verás cómo por fin logras tener una planta que crece y se mantiene verde durante muchísimo tiempo.

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¿Cómo poner una Planta Teléfono en agua?

Lo primero es conseguir tu plantita saludable. Si te la dan en tierra, sácala con cuidado y limpia bien las raíces de la planta. Si te la dan cortada o tú prefieres cortarla de la maceta, deberás tomar en cuenta que debe ser por debajo de un nudo, que es la pequeña zona por donde salen las hojas, pues ahí pueden desarrollarse las raíces. Retira las hojas que podrían quedar sumergidas. Ahora sí, colócala en un recipiente de agua, procurando que al menos dé un nudo bajo el agua.

¿Dónde colocarla para que tenga hojas verdes?

Una de las ventajas de esta plantita es que la puedes colocar donde tú quieras; eso sí, tomando en cuenta que no debe darle la luz directa, pero tampoco que quede a oscuras. Al teléfono le gusta recibir la luz brillante de manera indirecta. Si notas que los tallos se alargan demasiado, puede ser una señal de que tu plantita necesita un lugar más iluminado.

¿Cada cuánto hay que cambiar el agua?

Aunque es una plantita muy fácil de cuidar, debes tomar en cuenta que no basta con llenar el recipiente con regularidad y olvidarte de ella. Lo más recomendable es cambiar toda el agua y mantener limpio el frasco. Cuando comienza a verse turbia, tener mal olor o tener residuos, vas un poquito tarde. Otra cosa que deberás observar mientras llevas a cabo este proceso es que las raíces deben verse firmes y claras; si ves que ya son oscuras y blandas, retíralas con una herramienta limpia.