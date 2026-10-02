Costilla de Adán o Monstera deliciosa: la planta de hojas agujeradas perfecta para decorar el comedor

Si quieres darle más vida a tu casa, una buena idea es adquirir una Costilla de Adán o Monstera deliciosa. Por si no lo sabías, se trata de una planta, de esas que son capaces de transformar por completo tu espacio sin mucho esfuerzo. Lo mejor de todo es que le dan un toque tropical a tu hogar y lucen perfectas en el comedor. Esta plantita se caracteriza por sus grandes hojas verdes con perforaciones y cortes que van apareciendo conforme la hoja va madurando.

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¿Dónde colocar la Costilla de Adán?

Lo ideal para esta planta es que la coloques en un espacio con mucha luz indirecta. En parte, es por eso que funciona muy bien en los comedores de las casas. Es muy importante que evites que le dé el sol, sobre todo el de mediodía, ya que le puede provocar quemaduras.

¿Cada cuánto se debe regar la Monstera deliciosa?

No hay una rutina exacta para regar esta planta. Esto dependerá mucho de la temperatura, la humedad, el tamaño de la maceta y la cantidad de luz que reciba. Es por eso que, en vez de seguir un calendario, vas a revisar la humedad de la tierra. Cuando sientas que la parte superior del sustrato está seca, es momento de volverla a regar. Ojo, el exceso de agua es uno de los problemas más comunes; es por eso que la maceta debe contar con un buen drenaje, para evitar que las raíces se humedezcan en exceso.

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¿La Costilla de Adán necesita mucho espacio?

Hay algo muy importante que debes tomar en cuenta. La planta es grande y trepadora, por lo que debes buscar un lugar amplio en tu comedor para poderla exhibir. Otra cosa que debes tomar en cuenta es que debes colocarle un soporte para que los tallos puedan crecer.

¿Hay que tener cuidado con las mascotas?

Si tienes mascotas, no compres esta planta. La Monstera deliciosa tiene cristales de oxalato de calcio, los cuales, al ser mordidos o masticados, pueden provocar irritación en la boca y la garganta. Si hay perros, gatos o niños pequeños, hay que tener mucho cuidado.