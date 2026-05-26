¿Cuántas estrellas Michelin tiene el restaurante del “Maestro de Fuego” Édgar Núñez, de MasterChef 24/7?

Las clases impartidas por los "Maestros del Fuegos" al interior de MasterChef 24/7 continúan y uno de los que ha demostrado mucho rigor y excelencia es Édgar Núñez, un experimentado chef que cuenta con prestigiosos reconocimientos y aquí te compartimos cuántas estrellas Michelin tiene el restaurante del estricto mentor.

Sud 777 tiene una estrella Michelin

Si bien Édgar Núñez cuenta con dos restaurantes ubicados en la Ciudad de México, Sud 777 es que el que cuenta con una estrella Michelin. De acuerdo con el sitio web del "Maestro del Fuego", el restaurante cuya apertura ocurrió en el año 2008 "honra la tradición de una zona diseñada por destacados urbanistas y arquitectos" y "ofrece un menú degustación que va cambiando acorde a los mejores ingredientes que ofrece la temporada".

¿Qué es una estrella Michelin?

Según un artículo oficial de la guía Michelin, se le otorgan estrellas a los restaurantes que ofrecen una "cocina excepcional" y se toman en consideración cinco criterios universales, los cuales son: "la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de las técnicas culinarias, cómo la personalidad del chef se expresa en sus platos y la consistencia en todo el menú y a lo largo del tiempo".

Si quieres comprobar la calidad del restaurante por tu propia cuenta, Sud 777 se encuentra ubicado en Blvd. De La Luz 777, Jardines del Pedregal , Álvaro Obregón, 01900, Ciudad de México.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo portador del poder del Pin, quien contará con numerosas ventajas a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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