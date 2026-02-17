Las 3 plantas más efectivas para tratar un orzuelo

El cuerpo humano y la naturaleza están muy conectados y dese hace miles de años que se emplean las bondades de esta para prevenir y curar ciertas dolencias y afecciones. La misma ciencia emplea plantas, semillas y raíces para crear medicamentos dando cuenta así a las bondades de la madre Tierra.

Aunque muchos usos de la naturaleza para cuidar la salud son transmitidos por diferentes culturas y tradiciones, la Inteligencia Artificial (IA) se presenta hoy en día como una biblioteca andante. Muchas personas consultan a esta tecnología para saber cómo prevenir o tratar ciertos padecimientos y es por eso que hoy el tema a bordar es el tratamiento natural de los orzuelos.

¿Qué es un orzuelo?

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que un orzuelo “es un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado, que se parece a un forúnculo o un grano”. Además, sus expertos afirman que “los orzuelos suelen contener pus” y que “generalmente, se forman en la parte exterior del párpado, pero a veces pueden formarse en la parte interior”.

“En la mayoría de los casos, el orzuelo comenzará a desaparecer por sí solo en un par de días. Mientras tanto, puedes aliviar el dolor o el malestar que causa el orzuelo si te aplicas un paño tibio sobre el párpado”, añaden desde Mayo Clinic.

¿Qué plantas sirven para tratar un orzuelo?

A las afirmaciones médicas se pueden sumar las de Gemini, popular IA de Google que tras analizar diferentes bases de datos indica que “aunque lo ideal es que un orzuelo siga su curso natural (y nunca apretarlo), algunas plantas tienen propiedades antisépticas y antiinflamatorias que pueden acelerar el proceso de alivio”.

Esta Inteligencia Artificial se encargó de precisar cuáles son las 3 plantas más efectivas que ayudan ante la presencia de un orzuelo:

Manzanilla: Es el remedio clásico por excelencia. La manzanilla contiene bisabolol y camazuleno, compuestos que ayudan a reducir la hinchazón y calmar la irritación de la zona ocular.



Cómo usarla: Prepara una infusión, deja que entibie (nunca la uses hirviendo) y aplica una compresa limpia o el mismo sobre de té sobre el ojo durante 10 minutos.

Caléndula: Conocida como la planta de la piel, la caléndula es un potente antibacteriano y cicatrizante. Ayuda a limpiar las glándulas tapadas del párpado y a prevenir que la infección se extienda.



Cómo usarla: Realiza una infusión con los pétalos secos, fíltrala muy bien para que no queden residuos que lastimen el ojo, y aplica con una gasa estéril cuando esté tibia.

Eufrasia: Su nombre en inglés es "Eyebright" (brillo de ojos), y no es casualidad. Es específica para afecciones oculares gracias a sus propiedades astringentes que ayudan a "secar" el orzuelo y reducir el lagrimeo y la secreción.

