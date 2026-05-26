Adiós a la primavera: 3 plantas de verano que crecen con hojas verdes y resistentes

Existen plantas perfectas para el verano que destacan por su follaje verde, resistente y fácil de cuidar, ideales para mantener tus espacios frescos y llenos de color durante toda la temporada. Tenemos 3 opciones perfectas que no puedes dejar de ponerlas en algún lugar de tu hogar.

3 plantas infaltables en tu jardín

1. Lavanda

La lavanda es una de las plantas favoritas para el verano gracias a su capacidad para alejar mosquitos de forma natural, según menciona Elle. Es muy usada tanto en jardines como dentro de casa, ya que además de perfumar los espacios con su aroma agradable, sus flores también sirven para preparar ambientadores caseros y aceites esenciales.

2. Lirios

Los lirios son otra excelente opción para esta temporada. Se trata de una planta que florece año tras año y regala flores grandes y vistosas en tonos suaves o muy llamativos. Además, son sencillos de cuidar y perfectos para llenar de vida cualquier jardín.

3. Gardenia

Por su parte, la gardenia, cuyo nombre científico es Gardenia jasminoides y también conocida como jazmín del cabo, es una de las plantas más valoradas en jardinería. Sus elegantes flores blancas y su perfume intenso y dulce la convierten en una elección ideal para quienes buscan belleza y frescura natural en sus espacios.

|Canva

Elegir plantas adecuadas para esta época no solo ayuda a que tu jardín luzca mejor, también facilita su cuidado durante los días más calurosos. Apostar por especies resistentes y de follaje fuerte te permitirá disfrutar de espacios llenos de vida, color y frescura, sin necesidad de dedicarles demasiada atención. A veces, pequeños cambios son suficientes para renovar por completo cualquier rincón de tu hogar.