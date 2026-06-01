5 plantillas de Paw Patrol para forrar libretas y libros para niños y niñas

Paw Patrol es una de las caricaturas favoritas de los niños y niñas, ya que incentiva a la creatividad, liderazgo, trabajo en equipo y mucho más. Es por eso que también se ha convertido en algo que quieren ver entre sus útiles escolares, por ello traemos ideas para que forres y personalices sus libretas o libros de forma creativa e innovadora el estilo de Paw Patrol y sus personajes.

Te puede interesar: 5 plantillas de laberintos y dibujos para colorear de Kpop Demon Hunters para niñas y niños

Plantillas de Paw Patrol para forrar libretas

1. Con los personajes de Paw Patrol: Puedes poner de base una hoja del color favorito de tu pequeño o bien, del color que solicitaron en su escuela y después utiliza esta plantilla para recortar y pegar los diseños como prefieras. En el logo de la caricatura pon el nombre de tu hijo o la materia para la que se ocupará la libreta.

2. Todos los personajes en una imagen: Utiliza esta plantilla, la puedes imprimir en una hoja normal o si te quieres lucir y facilitar las cosas, imprime la imagen en una hoja apta para calcomanía. Puedes poner como base una hoja roja para hacer contraste de colores.

3. Con número de grado escolar: Esta plantilla es muy útil y puedes buscar en Pinterest con el número que desees. Es ideal para enfocar el grado escolar de tu pequeño y además tiene un espacio para poner su nombre en grande

4. Torre de control Paw Patrol: Si tu hijo es fanático o fanática de la caricatura, seguramente esta plantilla le fascinará, pues tiene a todos los personajes en la torre de control. Te sugerimos usar una hoja amarilla de base para darle vida al diseño.

5. Horizontal con fondo: Si vas a forrar una libreta de forma italiana, puedes usar esta plantilla con fondo libre para que pongas los datos de tu pequeño como: nombre, escuela, materia, grados escolar etcétera.