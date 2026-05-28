Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer cojines de crochet para niños

Paw Patrol es una de las caricaturas preferidas de los niños gracias a las enseñanzas que dan a través de sus historias y los simpáticos personajes que las protagonizan. Así que no es extraño que los pequeños los consideren como sus "héroes" y quieran tener todos sus artículos personalizados con ellos, desde manualidades perfectas para jugar un rato hasta cojines de crochet con la "Patrulla Canina" para que los acompañen durante la siesta.

Los diseños de cojines con crochet inspirados en Paw Patrol que les encantan a los niños

Cojín pachoncito de Chase. El perrito Chase es el consentido de muchos por su intrépida personalidad y lo dispuesto que siempre está a hacer cualquier cosa por el bien. Así que queda muy bien para decorar las habitaciones de los menores, especialmente para aquellos que aman el color azul. Necesitas crear una forma de cubo con tela y en la cara frontal, cubrir con bordados de crochet, tomando como referencia una imagen descargable de caricaturas, en este caso "Paw Patrol". Si quieres que se vea más acogedor, agrega algunas puntadas con estambre en las orejitas para que tengan volumen.



Almohada de Rubble con crochet. Si buscas un tipo de manualidades más tradicionales y que queden con la decoración de cualquier cuarto infantil, está la opción de hacer almohadas bordadas en crochet con la carita de Rubble, el bulldog que forma parte de Paw Patrol. Puede llevar solo el rostro de este perrito, que en la serie infantil se desarrolla como "experto en construcción" de equipo y siempre lleva un impecable uniforme amarillo. Si le agregas su traje, este lo puedes hacer con otra técnica de bordado para que se note la diferencia en el relieve. Los cojines de crochet inspirados en Paw Patrol se ven muy bonitos |Pinterest

Mantita suave de Marhsall para abrazarla. Aunque no se trata como tal de un cojín, las cobijas de Paw Patrol hechas en crochet y con el detalle de la cabecita añadida quedan preciosas para que los niños tomen siestas acompañados de sus personajes preferidos. Una opción que no falla es tomando como referencia a Marshall, el simpático dálmata bombero del equipo. Aquí se requiere de hilo blanco para darle forma al cuerpo, en color negro para las manchitas de su raza y rojo para su trajecito de oficial. Lo más importante es que las puntadas sean gruesas en la zona superior para que quede "abrazable" y un poco ligeras en la superficie para que se sienta cómoda al momento de que se tapen con ellas. Los cojines de crochet inspirados en Paw Patrol se ven muy bonitos |Pinterest