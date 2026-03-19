La playa más bonita de Baja California Sur para visitar en Semana Santa

Hacer turismo es una de las actividades más populares a nivel mundial. Prácticamente no hay una época ideal para viajar y conocer los distintos paisajes que atesora el mundo, por lo que cualquier momento del año es buena excusa para hacerlo.

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Sin embargo, aquellos que aguardan fechas especiales para descubrir nuevos destinos, seguramente están mirando con buenos ojos las vacaciones de Semana Santa. Será el lunes 30 de marzo cuando inicie esta temporada y para la cual la Inteligencia Artificial (IA) aconseja visitar una playa de Baja California Sur.

¿Por qué elegir las playas de Baja California Sur?

Baja California Sur es un destino excepcional porque ofrece un contraste único entre el desierto y el mar, brindando paisajes de una belleza salvaje que difícilmente se encuentran en otros litorales, resume la aplicación Gemini. Esta IA pone de relieve que “sus playas son famosas por sus aguas cristalinas de tonos turquesa y su biodiversidad, lo que le ha valido el apodo de ‘el acuario del mundo’”.

Las playas de Baja California Sur son el lugar ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza a través del avistamiento de ballenas, el nado con lobos marinos o simplemente disfrutar de atardeceres dorados en un entorno de paz absoluta, sentencia Gemini.

¿La playa más bonita de Baja California Sur?

Hay que tener en cuenta que el clima cálido durante gran parte del año y la hospitalidad de su gente convierten a Baja California Sur en una apuesta segura para una escapada inolvidable. Por lo tanto, de cara a las vacaciones de Semana Santa, Gemini invita a conocer una de sus playas por considerarla como la más bonita.

“Para tu visita en Semana Santa a Baja California Sur, la elección indiscutible es Playa Balandra, ubicada en La Paz”, afirma la Inteligencia Artificial de Google. Gemini explica que aunque el estado tiene joyas como El Chileno o Santa María en Los Cabos, Balandra es considerada consistentemente una de las playas más bonitas no solo de México, sino del mundo.

Cualidades que la hacen única