Qué significa que tu perro te mire cuando lo paseas, según un entrenador canino

Que tu perro te mire mientras lo paseas puede significar que busca orientación, quiere comprobar tu ubicación o intenta comunicarse contigo. Pero el significado depende del contexto, la postura corporal y el resto de sus señales.

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Los entrenadores caninos y los especialistas en comportamiento animal explican que una mirada aislada no permite conocer con certeza lo que siente el perro. Por eso es necesario observar cómo se comporta antes, durante y después de ese momento.

¿Por qué tu perro te mira mientras camina contigo?

Busca orientación: si el perro se encuentra ante un estímulo desconocido, puede mirar a su tutor para comprobar su reacción o decidir si continúa caminando.

si el perro se encuentra ante un estímulo desconocido, puede mirar a su tutor para comprobar su reacción o decidir si continúa caminando. Quiere mantener el contacto: algunos perros miran a la persona que los pasea para comprobar que sigue cerca y mantener una referencia durante el recorrido.

algunos perros miran a la persona que los pasea para comprobar que sigue cerca y mantener una referencia durante el recorrido. Espera una indicación o recompensa: si previamente recibió premios o elogios por mirar a su tutor, puede repetir la conducta porque la relaciona con una experiencia positiva.

si previamente recibió premios o elogios por mirar a su tutor, puede repetir la conducta porque la relaciona con una experiencia positiva. Necesita comunicar una necesidad: una mirada acompañada de detenerse, olfatear insistentemente o dirigirse hacia un lugar puede indicar que quiere explorar, descansar o hacer sus necesidades.

Durante una caminata, los perros reciben numerosos estímulos, como olores, ruidos, personas y otros animales. En ese entorno, mirar a su tutor puede formar parte de una conducta para obtener información sobre cómo actuar frente a una situación determinada. "No solo observan a sus humanos, sino que utilizan esa información para decidir qué hacer", indica el entrenador canino Juan Manuel Liquindoli, creador de la academia Filosofía Animal.

¿Cómo interpretar la mirada de tu perro durante el paseo?

Para comprender mejor el comportamiento, es importante observar la expresión facial, la posición de las orejas, la cola, la tensión muscular y la forma en que se mueve. La mirada debe analizarse como parte de un conjunto de señales y no como un mensaje universal.



Cuerpo relajado y movimientos suaves: si el perro mantiene una postura tranquila, la boca relajada y una cola natural, la mirada puede estar relacionada con la atención o la búsqueda de contacto.

si el perro mantiene una postura tranquila, la boca relajada y una cola natural, la mirada puede estar relacionada con la atención o la búsqueda de contacto. Cuerpo rígido y mirada fija: cuando la mirada aparece junto con tensión corporal, inmovilidad o gruñidos, puede existir incomodidad, miedo o una respuesta de alerta. Es preferible aumentar la distancia respecto al estímulo y evitar forzar la interacción.

cuando la mirada aparece junto con tensión corporal, inmovilidad o gruñidos, puede existir incomodidad, miedo o una respuesta de alerta. Es preferible aumentar la distancia respecto al estímulo y evitar forzar la interacción. Bostezos, lamido de labios o intento de alejarse: estas señales pueden indicar estrés o incomodidad, especialmente si aparecen en situaciones nuevas o con otros perros.

estas señales pueden indicar estrés o incomodidad, especialmente si aparecen en situaciones nuevas o con otros perros. Mirada acompañada de tirones o detenciones: el animal podría estar interesado en un olor, una persona, otro perro o algún elemento del entorno. La respuesta adecuada consiste en valorar la situación y guiarlo sin tirones bruscos.

@somos.avio El paseo no es solo salir a andar, hacer pis y caca y ya. También es entender qué está pasando cuando tu perro se cruza con otro perro, si se tensa, se queda mirando, se frena o no sabe muy bien qué hacer. Muchas veces esperamos a que pase algo para intervenir, pero ahí ya vamos tarde. Tu trabajo empieza antes: observar, anticiparte, proteger y, si hace falta, ayudarle a salir de la situación de la forma más favorable para ambos. Eso también forma parte del paseo. Saber leer la comunicación de un perro es fundamental para tu día a día. Eso también es Paseología. Si quieres ver la masterclass gratuita, ve a mi perfil y pincha en el enlace 😉 ♬ sonido original - Miguel Albalate - AVÍO

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés), organización dedicada al bienestar animal, recomienda prestar atención al lenguaje corporal de los perros y evitar situaciones que les generen miedo o estrés. Asimismo, los especialistas en comportamiento veterinario señalan que los cambios repentinos en la conducta deben evaluarse en función de la salud y las circunstancias del animal.