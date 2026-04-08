3 objetos que debes renovar en tu habitación para darle más luz y aprovechar la primavera 2026; tu recámara se verá iluminada y súper bonita

La llegada de la primavera 2026 es el momento perfecto para renovar algunos elementos claves de tu habitación, y con ello lograr un espacio más luminoso, fresco y sobre todo visualmente más agradable. A pesar de que parecieran cambios pequeños, estos pueden transformarse por completo en el entorno, volviéndolo más amplio y cómodo.

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A continuación, te mostramos tres objetos que puedes actualizar para darle un estilo más brillante y moderno a tu espacio.

Cortinas ligeras que permitan el paso de la luz natural

Toma en cuenta que cambiar las cortinas pesadas de tu habitación por telas ligeras y en tonos claros puede ayudarte a incrementar notablemente la iluminación natural de tu cuarto. Opta por colores en blanco, beige o pastel, los cuales permiten que la luz del sol entre con mayor facilidad, creando un ambiente cálido y relajante, el cual es ideal para esta temporada.

Cortinas ligeras que permitan el paso de la luz natural|Imagen de IA

Espejos estratégicamente colocados

Un aspecto indispensable dentro de la transformación de cualquier habitación es optar por espejos que permitan reflejar la luz natural y artificial, lo que no solo permite que la habitación luzca más amplia, sino también brillante. Colocar un espejo frente a una ventana o sobre una pared lateral puede potenciar la iluminación y aportar un toque elegante.

Espejos estratégicamente colocados

Lámparas con luz cálida o neutra

Dentro de cualquier transformación, el renovar las lámparas por modelos con luz cálida o nuestra, lo que ayuda a crear una atmósfera acogedora sin perder la claridad. En la actualidad, existen diseños modernos que combinan funcionalidad y estilo, lo que los vuelve ideales para complementar la decoración de primavera.