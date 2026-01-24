7 cortes de pelo en capas ideales para mujeres de 50 a 60 años que rejuvenecen el rostro

Un cambio de estilo es bien recibido en cualquier momento y edad y a los 50 puede ser una gran oportunidad para adoptar un look que aporte frescura, volumen y un efecto rejuvenecedor, sin caer en estilos rígidos o anticuados. La solución es cortar el cabello en capas.

Las capas bien trabajadas ayudan a aligerar el peso del cabello , aportando movimiento, suavizando las facciones, algo especialmente valioso en una etapa donde el cabello puede volverse más fino y perder densidad.

Estilos de cabello en capas para mujeres de 50 años y más

Melena media en capas suaves

Este corte es ideal para quienes no quieren renunciar al largo de su cabello; este corte aporta movimiento natural y es fácil de peinar, además de favorecer a la gran mayoría de los rostros.

Bob en capas

El clásico bob se reinventa con capas internas que dan volumen y estructura, lo que lo convierte en una excelente opción para mujeres de 50 a 60 años que buscan un estilo elegante y moderno.

Long bob en capas

Este estilo es para aquellas que buscan un estilo ni tan corto ni tan largo, estilizando el cuello y rejuveneciendo el rostro; las capas evitan que el cabello aparente peso, aportando dinamismo.

Long bob en capas

Corte shaggy en capas

Este estilo está pensado para quienes buscan una presencia desenfadada pero actualizada, suavizando rasgos, ideal para cabello con ondas o rizos naturales. Su efecto ligeramente despeinado aporta frescura.

Pixie en capas

Este corte está pensado para quienes buscan una presencia más atrevida, pues el pixie con capas largas en la parte superior ofrece un estilo sofisticado y práctico.

Corte en capas con flequillo lateral

Este corte con flequillo lateral ayuda a disimular las líneas de expresión, enmarcando el rostro mientras las capas aportan ligereza y movimiento.

Melena corta en capas graduadas

Este estilo de cabello es perfecto para crear una sensación de mayor densidad, además de que es uno de los estilos más fáciles de mantener.

En definitiva, los cortes de pelo en capas son ideales para mujeres de 50 años o más, pues no solo modernizan la imagen, sino que aportan un toque de frescura natural.

