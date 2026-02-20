Estos son los colores que la psicología asocia con mal carácter

La Psicología del Color es una materia muy estudiada y que es utilizada en buena medida en el ámbito de la mercadotecnia, marketing y/o publicidad. Sin embargo, otras variantes de dicho estudio tiene qué ver con asuntos como el de la personalidad. Por ello, se indica que estos dos colores pueden indicar o señalar personas que tienen problemas de mal carácter.

¿Qué colores se asocian con personas de mal carácter?

Aunque este tipo de análisis no son completamente definitivos, disciplinas como la Psicología hablan de la relación existente con el comportamiento humano. Entre dichos temas, se distinguen el uso de uno u otro color respecto de personas que pueden llegar a ser hostiles y agresivas. Por ello, a continuación se habla del color rojo y el negro.

Color rojo - En general, este color puede asociarse con asuntos como la pasión o el peligro. Según lo dicho por la experta en Psicología del Color, Eva Heller, este caso particular evoca una amplia gama de emociones que van desde la pasión hasta la agresividad. Es muy probable que estas personas reflejen un comportamiento impulsivo y emocional… catalogándoles como seres que expresan sus emociones intensamente.

Color negro - Mientras que de este lado la evocación se va hacia el lado que podría catalogarse de más impacto. Se habla de gente que busca poder, autoridad y control. Incluso se llega a entender de sujetos que odian y tiene resentimientos muy fuertes. Ahora, si llega a existir una combinación de negro con rojo, se intenisfican los sentidos de agresividad, generando una imagen conflictiva-dominante.

¿Por qué estos colores hablan de personas de mal carácter?

Las ramas de esta ciencia precisamente han invertido decenas de estudios en la búsqueda de la asociación de las emociones, comportamientos y las formas de percibirse como seres humanos. Cada color, se indica, evoca respuestas psicológicas únicas y esto puede influir en la manera que la gente siente y actúa en determinadas situaciones.

Aunque estas conclusiones pueden variar según el contexto cultural o las experiencias personales, los expertos hablan así de estos colores y su vínculo con las personas de mal carácter.