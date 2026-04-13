8 diseños de uñas doradas para mujeres de 50 y 60 años; son elegantes y discretas, perfectas para una fiesta o reunión

Si tienes una fiesta cercana y ya estás buscando qué manicure te vas a hacer, a continuación te compartiremos algunas ideas de uñas doradas perfectas para mujeres de 50 y 60 años. Se trata de diseños hermosos y elegantes, pero que no resultan sobrecargados. Incluso pueden ser sumamente favorecedores.

El dorado es un color de celebración por excelencia, que a menudo se utiliza para derrochar glamour. Sin embargo, también suele generar dudas por el temor a que el look quede exagerado. Por fortuna, existen muchas maneras de evitarlo.

8 ideas de uñas doradas sencillas y elegantes, para mujeres de 50 y 60 años

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1. Con tonos ocre

Comenzamos con un diseño que nos encantó por el suave degradado que va del dorado a los tonos ocre, con algunos toques de glitter muy sutiles. Por su tono base, casi neutro, puede estilizar y ser muy favorecedor.

2. Con glitter en las puntas

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¿Qué puede ser más festivo que los brillitos dorados? La clave aquí es colocarlos de manera estratégica, por ejemplo, solo en las puntas.

3. Con foil

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El foil consiste en láminas metálicas súper delgaditas que se utilizan actualmente para decorar las uñas. Si lo aplicas de manera mínima sobre una base nude, el resultado puede ser muy elegante.

4. Uñas doradas con efecto ojo de gato

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En primavera 2026, el efecto ojo de gato está presente en todos lados. Anímate a probarlo en dorado, ya sea con un tono muy suave o aplicándolo de manera parcial. En este ejemplo, se hizo el 'cat eye' en algunas uñas completas y, en otros casos, solo en puntas.

5. Puntas francesas, perfectas para mujeres de 50 y 60 años

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Una gran opción para deslumbrar en tu fiesta es llevando una clásica manicura francesa, pero cuyas puntas se hagan en color dorado.

6. En degradado

Aquí, el contraste entre el dorado oscuro y el tono nude es muy clara, pero ejecutada a la perfección y con un acabado "cromado".

7. Con espacio negativo

Con solo un par de líneas doradas en las puntas, puedes obtener un manicure minimalista y glamoroso a la vez. Nos fascinó también el contraste con la base de tono "lechoso".

8. Con dibujos de hojas

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Finalizamos el listado con un diseño que demuestra lo bien que lucen los dibujos sencillos en dorado sobre una base en color piel. Se trata de hojas sencillas, que recuerdan incluso al glamour del Festival de Cannes.