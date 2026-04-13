Los 7 tipos de peinados con coleta que puedes usar para lucir elegante

Al hablar sobre peinados con coleta, es usual que solamente imaginemos la clásica opción que siempre nos hacemos, que consiste en una cola de caballo baja sujeta con una liga simple, cuando en la actualidad es posible mejorar el aspecto del peinado con diversos elementos.

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Para que lo puedas hacer, te detallaremos 7 tipos de opciones que puedes usar, alternativas para lucir elegante en la semana con estilos distintos, ideales para usar en la primavera.

¿Cómo hacerte un peinado recogido bonito?

Ahora existe una amplia variedad de peinados con coleta, permitiendo que podamos lucir un aspecto diferente en cada día de la semana. Para que los puedas usar en los siguientes días, te detallaremos 7 tipos que puedes usar para lucir elegante:

Coleta alta entrelazada : Realiza una coleta alta normal, toma un mechón y envuelve la base de la coleta. Dividimos la cola en dos y enroscamos para después sellarlas con una liga.

: Realiza una coleta alta normal, toma un mechón y envuelve la base de la coleta. Dividimos la cola en dos y enroscamos para después sellarlas con una liga. Coleta con efecto de mayor longitud : Haz una media coleta, y el pelo excedente lo vas a unir a la coleta que hicimos, para que tu pelo se vea más largo.

: Haz una media coleta, y el pelo excedente lo vas a unir a la coleta que hicimos, para que tu pelo se vea más largo. Peinado “Jazmín” : Realiza una coleta normal y coloca varias ligas; jala el mechón a los lados para darle un mejor aspecto.

: Realiza una coleta normal y coloca varias ligas; jala el mechón a los lados para darle un mejor aspecto. División de lado : Es un cambio que te puede ayudar a lucir diferente; solamente cambia la división de tu melena y haz la coleta de tu preferencia.

: Es un cambio que te puede ayudar a lucir diferente; solamente cambia la división de tu melena y haz la coleta de tu preferencia. Mechones laterales con pinzas : Deja unos mechones a los laterales, haz una coleta y por atrás coloca una pinza para darle más volumen.

: Deja unos mechones a los laterales, haz una coleta y por atrás coloca una pinza para darle más volumen. Trenza alta : Igualmente, dejamos unos mechones laterales, mientras que a la coleta vas a realizar una trenza.

: Igualmente, dejamos unos mechones laterales, mientras que a la coleta vas a realizar una trenza. Accesorios plus: Si no quieres complicarte la vida, puedes incorporar pasadores metálicos con diseños, una pañoleta para sujetar el pelo o un sujetador que sea metálico.

¿Es mejor recogerse el pelo mojado o seco?

Al momento de hacerte los 7 tipos de peinados con coleta, es usual que exista la duda sobre cómo es mejor hacerlo. Entre los expertos de la belleza, recomiendan que la mejor opción es hacerlo en seco, ya que de esta manera evitamos romperlo y favorecer la caída de la melena.

Recuerda que para lucir elegante, es fundamental que tengas cuidado con la aplicación de productos capilares, ya que al excedernos podemos lograr un aspecto sucio y descuidado.