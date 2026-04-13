Los 5 consejos para evitar que la planta lengua de suegra se muera

La planta lengua de suegra se destaca por ser un ejemplar sencillo de cuidar, siendo una gran alternativa para quienes desean iniciar en el mundo de la jardinería; también se destaca por ser muy resistente, ya que soporta la falta de agua, poca luz y ambientes extremos.

¿Fue por un tema de salud? Así defendió Carlos Rivera a Natalia Jiménez por utilizar una ambulancia

Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que hay acciones que pueden favorecer a la muerte de la planta. Es así que te vamos a detallar 5 consejos que debes usar para evitar que se pueda morir.

¿Cómo cuidar la planta lengua de suegra?

La planta lengua de suegra es muy fácil de cuidar, pero es importante evitar ciertas acciones, ya que pueden favorecer su muerte. Así que los expertos en la jardinería recomiendan hacer los siguientes consejos en su cuidado:

Solamente debes regar cuando la tierra se seque; para corroborarlo, introduce un palo de madera, el cual debe salir completamente limpio; si tiene tierra mojada, entonces hay que esperar.

Limpia sus hojas dos veces al mes para que se mantenga sana.

Aunque no necesita del sol directo para sobrevivir, se recomienda colocarla en una habitación con luz indirecta.

No encharques el sustrato, no dejes que se cubra la tierra de agua.

Cámbiala de maceta cuando crezca; de esta manera tendrá un mejor desarrollo.

¿Qué tipo de maceta usar para la planta lengua de suegra?

Aunque no lo parezca, la selección adecuada del tipo de maceta va a ser decisiva al momento de cuidar la planta lengua de suegra, por lo que se recomienda optar por las que son de barro o cerámica, ya que con ellas logrará tener un buen drenaje del agua.

En el tema del diseño de la maceta, la elección es amplia; puedes escoger la que más te llame la atención; solamente debe tener los orificios de drenaje y ser adecuada al tamaño de tu planta para que tenga un buen desarrollo. Comienza a aplicar los consejos que te explicamos para evitar que tu ejemplar se muera.