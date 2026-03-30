¿Qué hacer si te da un ataque de ansiedad? Los 3 pasos para superar la crisis

Un ataque o una crisis de ansiedad es definida como una respuesta física y emocional intensa que surge cuando el cuerpo recibe una amenaza o se siente demasiado abrumado por el estrés.

Cuando esto pasa, es necesario contar con herramientas que ayuden a la persona a estabilizarse. Algunos de los principales síntomas son taquicardia, opresión en el pecho, temblores, mareos y pensamientos catastróficos, entre otros.

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Los 3 pasos para lidiar con un ataque de ansiedad, según expertos

Expertos mencionan que para lidiar con una crisis de ansiedad lo mejor que se puede hacer es busca un ancla al presente, esto puede ser una guía para regular el sistema nervioso a través de los sentidos y de la respiración.

La técnica de anclaje sensorial

Es una de las más comunes y ayuda a desviar la atención de los pensamientos ansiosos hacia la realidad mediante los 5 sentidos. Se lleva a cabo identificando lo siguiente:



5 cosas que puedes ver 4 cosas que puedes tocar 3 cosas que puedes escuchar 2 cosas que puedas oler 1 cosa que puedas gustar o probar.

Los síntomas de un ataque de ansiedad incluyen taquicardia y pensamientos catastróficos|Pexels: Andy Barbour

Al realizar este ejercicio, debes enfocarte en cada una de las cosas que tus sentidos logran percibir, así podrás aterrizarte en el aquí y en el ahora.

Técnica del box breathing

Es una técnica que muchos cuerpos de seguridad aplican para conseguir mantener la calma en situaciones extremas. Consiste en inhalar profundamente mientras mentalmente cuentas hasta 4.

Después deberás mantener el aire en tus pulmones por los mismos cuatro segundos y exhalar vaciando todo el aire en el mismo tiempo, manteniendo tus pulmones vacíos durante cuatro segundos más para repetir nuevamente el ejercicio.

En casos severos de ansiedad, es mejor buscar la ayuda de un profesional|Pexels: Alex Green

La regla 3-3-3

Es una variante de la técnica de anclaje sensorial, pero mucho más rápida, diseñada para situaciones de emergencia. Consiste en nombrar lo siguiente:



3 cosas que puedes ver 3 sonidos que alcances a escuchar Mover 3 partes del cuerpo, identificando una por una (un pie, los hombros, los dedos, etc.).

Cualquiera de estas técnicas debe ayudarte a mantener la calma, aunque si los síntomas son severos o persistentes, lo mejor es buscar la ayuda de un profesional.