Qué hacer con las cajas de tenis y zapatos: 4 ideas para darles un nuevo uso

Muchas veces solemos tener cajas en casa debido a los tenis o zapatos que compramos y a decir verdad muchas veces no sabemos qué hacer con estas, pues aunque hay quienes las conservan, también hay muchas personas que se deshacen de ellas debido al espacio que pueden llegar a ocupar, por lo que te contaremos qué puedes hacer con ellas de manera sencilla.

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Tener cajas de zapatos en casa es algo bastante común y estas no siempre deben de acabar en el reciclaje o en la basura pero también puedes hacer grandes manualidades caseras y nosotros te compartiremos algunas de las más sencillas para que te inspires con las que prefieras.

4 ideas fáciles que puedes hacer con las cajas de zapatos y tenis

Darle una segunda vida a tus cajas de tenis y zapatos además de útil puede ser sencillo y divertido pues puedes hacer las siguientes manualidades:

