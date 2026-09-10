Qué hacer con las cajas de tenis y zapatos: 4 ideas para darles un nuevo uso
¡Descubre las grandes manualidades que puedes haces con las cajas de zapatos y tenis que tienes en casa!
Muchas veces solemos tener cajas en casa debido a los tenis o zapatos que compramos y a decir verdad muchas veces no sabemos qué hacer con estas, pues aunque hay quienes las conservan, también hay muchas personas que se deshacen de ellas debido al espacio que pueden llegar a ocupar, por lo que te contaremos qué puedes hacer con ellas de manera sencilla.
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Tener cajas de zapatos en casa es algo bastante común y estas no siempre deben de acabar en el reciclaje o en la basura pero también puedes hacer grandes manualidades caseras y nosotros te compartiremos algunas de las más sencillas para que te inspires con las que prefieras.
4 ideas fáciles que puedes hacer con las cajas de zapatos y tenis
Darle una segunda vida a tus cajas de tenis y zapatos además de útil puede ser sencillo y divertido pues puedes hacer las siguientes manualidades:
- Organizadores y almacenadores: Si cortas las tiras del cartón de la tapa de la caja puedes conseguir hacer divisiones internas en forma de cuadrícula, ideales para guardar objetos pequeños o bien, organizar artículos específicos.
@mrsclarehoops I love this old school shoe box to storage caddy upcycle soooo much #easydiyprojects #upcycledshoebox #cardboardcrafts #upcycledstorage #easyupcyclingprojects ♬ Elegant and gentle, Boccellini's Menuet - Kohrogi
- Futbolito de mesa: Deberás de hacer agujeros en los lados largos para atravesar unos palitos de madera, esto tomando como referencia las dimensiones de la caja y de los palitos. Puedes enganchar pinzas de ropa en los palitos que simulen a los jugadores y usa una canica como balón.
@craftologia Futbolito hecho con cartón reciclado #craftologia #diy #cardboard #carton #manualidades #manualidadesfaciles #diyproject ♬ Caution - Skrxlla
- Alcancía: Con cinta y con pegamento puedes sellar la tapa a la caja para que esta no se mueva por nada. Finalmente haz una ranura en la parte superior de tamaño en que quepan los billetes y monedas. Por último puedes decórala a tu gusto dependiendo si es para ti, tus hijos o alguien más.
@bookworm_journal Repurposed this shoebox into a honeymoon fund savings box 🥰 #Repurpose #Upcycle #Recycle #DIYRepurpose #WeddingDIY #CollageArt #CreativeJournal ♬ Romantic sound of piano sound(112390) - STUDIO COM
- Marcos de fotos en 3D: Para hacer este tipo de marcas se recomienda usar las tapas de las cajas, por lo que es ideal hacerlo con las más pequeñas para que evites batallar haciendo más cortes o dobleces. Dependerá de tu gusto cómo quieras decorarla para que este marco tenga un estilo único.
@pelukisnyubuh Replying to @annartelierSebuah tutorial membuat bingkai foto dari kardus bekas sepatu ataupun kardus pizza yang singkat padat dan tidak jelas... hehe mohon maaf aku lupa dimana nyimpen pattern bentangan framenya, jadilah ku upload arsip nasional yang Alhamdulillah masih ada di memori hape.. #tutorial #frame #craft ♬ Sweet Tea - Neyaraf