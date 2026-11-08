No tires los rollos de papel higiénico: aprende a hacer aviones de juguetes para la recámara infantil

Uno de los productos de limpieza más utilizados e importantes en la higiene del baño es el papel higiénico; pero que no todos conocen que no sólo cumple esa función higiénica, sino que se puede reciclar el cartón para poder hacer un montón de manualidades sin tener que gastar demasiado dinero y esto es gracias a la técnica DIY. Gracias a esto, se le puede dar vida a aquellos objetos que creíamos en desuso y en este caso, te compartiremos cómo crear unos avioncitos para que jueguen los niños.

La técnica DIY se ha popularizado en el último tiempo, teniendo en cuenta que permite la reutilización y reciclaje de todo tipo de elementos que creíamos que ya no servían, como es el caso de los tubos de papel higiénico. Y es que muchas personas cometen el error de tirarlo a la basura, pero nos estamos perdiendo la posibilidad de hacer una gran cantidad de manualidades.

Si no sabes qué hacer con los tubos de papel higiénico, no debes preocuparte, teniendo en cuenta que gracias a la técnica DIY, podrás darle una nueva oportunidad, y que en este caso, consiste en hacer una manualidad con tus hijos para jugar con ellos. Estamos hablando de unos avioncitos de cartón para decorar la recámara infantil y aportar otro estilo.

Materiales para los aviones

2 rollos de papel higiénico

Rotulador

Lápiz

Pintura azul

Pegatinas

Pincel

Cómo hacer los aviones de cartón para la recámara