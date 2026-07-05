Qué hacer con las tejas viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar el patio

Las tejas de barro que ya no se utilizan en el techo pueden convertirse en uno de los elementos más llamativos del jardín. Su resistencia, su forma curva y su acabado natural las hacen perfectas para crear espacios decorativos sin gastar mucho dinero y, al mismo tiempo, darles una segunda vida. Además de ser muy duraderas, permiten el paso del agua de forma natural y combinan fácilmente con plantas, piedras, madera y otros materiales que aportan un estilo rústico o mediterráneo al patio.

Estas son algunas de las mejores maneras para reutilizar las tejas viejas

Antes de comenzar cualquier proyecto es importante limpiarlas correctamente para eliminar tierra, polvo, musgo o residuos acumulados. Basta con utilizar un cepillo de cerdas duras, agua tibia y jabón neutro para dejarlas listas.

Si planeas pintarlas, aplica primero una capa de imprimación para sellar la superficie porosa del barro. Una vez terminado el diseño, protege el acabado con un barniz transparente o un impermeabilizante para exteriores. Así conservarán su color y resistirán mucho mejor la lluvia, el sol y los cambios de temperatura durante más tiempo.

