Qué hacer con las tejas viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar el patio
Este material que muchos desechan puede convertirse en el detalle que haga lucir tu jardín mucho más auténtico.
Las tejas de barro que ya no se utilizan en el techo pueden convertirse en uno de los elementos más llamativos del jardín. Su resistencia, su forma curva y su acabado natural las hacen perfectas para crear espacios decorativos sin gastar mucho dinero y, al mismo tiempo, darles una segunda vida. Además de ser muy duraderas, permiten el paso del agua de forma natural y combinan fácilmente con plantas, piedras, madera y otros materiales que aportan un estilo rústico o mediterráneo al patio.
Estas son algunas de las mejores maneras para reutilizar las tejas viejas
Antes de comenzar cualquier proyecto es importante limpiarlas correctamente para eliminar tierra, polvo, musgo o residuos acumulados. Basta con utilizar un cepillo de cerdas duras, agua tibia y jabón neutro para dejarlas listas.
Si planeas pintarlas, aplica primero una capa de imprimación para sellar la superficie porosa del barro. Una vez terminado el diseño, protege el acabado con un barniz transparente o un impermeabilizante para exteriores. Así conservarán su color y resistirán mucho mejor la lluvia, el sol y los cambios de temperatura durante más tiempo.
- Delimita los jardines con bordes originales. Una de las formas más sencillas de reutilizarlas es creando bordes decorativos para separar áreas del jardín.
Solo debes enterrarlas unos centímetros de forma vertical siguiendo el contorno de los canteros, senderos o zonas con flores. Además de mantener la tierra en su lugar, crean una división visual elegante que hace que el patio luzca mucho más ordenado.
- Convierte cada teja en un macetero. Gracias a su curvatura natural, las tejas funcionan como pequeños maceteros ideales para flores, cactus o suculentas.
Puedes colocarlas sobre una mesa, fijarlas a una pared o incluso colgarlas en una cerca para formar un jardín vertical. Solo agrega un poco de sustrato y elige plantas que no requieran demasiada profundidad para desarrollarse.
- Crea una jardinera elevada. Si quieres destacar una zona específica del patio, utiliza varias tejas para formar una jardinera elevada.
Acomódalas en forma de círculo, óvalo o rectángulo y rellena el interior con tierra fértil. Es una excelente opción para cultivar plantas ornamentales, hierbas aromáticas o pequeñas flores, además de aportar un toque artesanal al espacio.
- Haz murales decorativos para exterior. Las tejas también pueden convertirse en piezas de arte para el jardín.
Píntalas con diseños florales, frases inspiradoras, paisajes o figuras coloridas utilizando pintura acrílica para exteriores. Después cuélgalas en un muro, una barda o una cerca para darle personalidad al patio con una decoración completamente única.